Началась Indie Cup Ukraine’22 – выставка независимых украинских игровых проектов (+благотворительные сборы в поддержку Украины)

В конце прошлой недели началась онлайн-выставка фестиваля Indie Cup Ukraine’22. Это мероприятие, призванное способствовать развитию инди-разработчиков.

Для широких масс Indie Cup – это шанс заглянуть в будущее украинских инди-игр, а для разработчиков – возможность показать свою ещё не выпущенную игру экспертам и общественности, найти потенциальных партнёров или издателей, а также побороться за победу в конкурсе. Организаторы пытаются сделать так, чтобы с проектами ознакомилась не только украинская аудитория, но и игроки по всему миру. Лучшие игры также получат письменные комментарии экспертного жюри конкурса.

На сайте Indie Cup уже доступны профили 60 инди-игр от украинских разработчиков. Проекты можно сортировать по платформе, жанру и стадии разработки, а в каждом профиле можно найти скриншоты, геймплейные видео и трейлеры, информацию об игре и её авторах. У 30 участников Indie Cup Ukraine’22 доступны бесплатные демо-версии.

На фестивале Indie Cup Ukraine’22 состоится конкурс разработчиков. Разработчики представляют свои ещё не выпущенные проекты на одну или несколько фестивальных номинаций. Игры, отвечающие критериям конкурса, оценивает жюри экспертов в течение двух раундов. Победители получат награды и призы от партнёров фестиваля. При этом номинированные проекты получат письменные отзывы.

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Расписание Indie Cup Ukraine’22:

Первый этап судейства: 25 ноября – 5 декабря

Презентация номинантов: 8 декабря

Второй этап судейства: 8 декабря – 19 декабря

Презентация победителей: 22 декабря

Самые интересные игры Indie Cup Ukraine’22 смогут принять участие в распродаже Indie Cup Celebration в Steam, а также в других распродажах Indie Cup.

Добавим, Indie Cup Ukraine’22 – это благотворительный фестиваль. До 22 декабря на сайте конкурса международная и украинская аудитория Indie Cup может пожертвовать деньги на ряд инициатив в поддержку Украины. Первой из них стал сбор на разведывательный дрон для 93-й ОМБр ВСУ «Холодный Яр», защищающей город Бахмут. Необходимые средства уже собраны и совсем скоро дрон Indie Cup отправится на передовую. Сейчас проходят сборы на другие проекты.