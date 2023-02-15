Обыски в MacPaw: Позиция Минцифры, Нацпола и реакция сообщества

Ситуацию с обысками в офисе и доме основателя MacPaw прокомментировал министр цифровой трансформации Михаил Федоров и признал, что ему «стыдно, что некоторые представители правоохранительных органов забегают в офис и домой к владельцу топ-продуктовой компании Украины».

«Конечно, суд должен установить виновность. Но мы живем в цивилизованном веке. За цифровой экономикой будущее. Нельзя останавливать работу компании из-за участка земли. Учитывая, что, по словам владельца, он был готов предоставить все материалы для рассмотрения дела» — отметил Федоров.

Министр добавил, что такие методы «убивают любой инвестклимат страны», тем более во время полномасштабной войны.

«Мы разобрались в процедурных деталях этого дела. И уверен, что правоохранительные органы примут все необходимые управленческие решения», – добавил министр.

Также Федоров напомнил о необходимости принятия закона о «Маски Шоу Стоп».

Различные представители бизнеса и IT-сферы, а также политики тоже высказались по поводу обысков в MacPaw. Большинство комментаторов осуждают действия правоохранителей и называют такие действия недопустимыми. В то же время, сообщество дает одобрительные отзывы как о компании MacPaw, так и о ее основателе Александре Косоване.

В свою очередь ситуацию прокомментировала и Национальная полиция Украины. Ведомство отмечает, что Нацполиция и Специализированная экологическая прокуратура проводят следственные действия в менеджменте и помещениях IT-компании в соответствии с решениями суда. Досудебное расследование осуществляется по факту увеличения береговой линии без специального разрешения. Эта береговая линия граничит с земельными участками, где ведется строительство комплекса отдыха. Якобы на земельных участках, принадлежащих MacPaw, осуществляется незаконная добыча полезных ископаемых для строительства комплекса отдыха, а земельный участок используется не по целевому назначению. В результате таких действий государству нанесен ущерб более чем на 12,5 млн грн.