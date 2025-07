Очень дорогие весы: приложение для Apple MacBook позволяет взвешивать на тачпаде предметы до 3,5 кг

Благодаря бесплатному приложению, тачпады Apple Macbook теперь могут взвешивать вес небольших предметов.

Появилась хорошая новость для владельцев MacBook Pro и MacBook Air в которых используется Haptic Touchpad. Теперь, помимо прямого назначения, ими можно измерять вес. Все благодаря датчикам, которые способны реагировать не только на прикосновение, но и на силу нажатия.

Изобретатель дополнительной функции — Криш Шах из Канады. Проанализировав данные о степени нажатия и реакцию на него датчиков, разработчик превратил тачпад Apple в весы для небольших предметов. Результатом его работы стала программа TrackWeight, которую он распространяет в свободном доступе через GitHub.

Приложение при этом имеет несколько ограничений, связанных с технологией:

Еще одним неудобством является то, что сейчас TrackWeight существует просто как программный код, который еще надо скомпилировать и запустить в среде разработки Apple — Xcode. Кроме этого, нужно будет отключить режим песочницы в настройках.

You can turn your Mac trackpad into a weighing scale pic.twitter.com/KxbHrVfag3

— Krish Shah (@KrishRShah) July 21, 2025