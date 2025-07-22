Новости Софт 22.07.2025 comment views icon

Очень дорогие весы: приложение для Apple MacBook позволяет взвешивать на тачпаде предметы до 3,5 кг

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Олексій Єрін

Автор новостей

Очень дорогие весы: приложение для Apple MacBook позволяет взвешивать на тачпаде предметы до 3,5 кг

Благодаря бесплатному приложению, тачпады Apple Macbook теперь могут взвешивать вес небольших предметов.

Появилась хорошая новость для владельцев MacBook Pro и MacBook Air в которых используется Haptic Touchpad. Теперь, помимо прямого назначения, ими можно измерять вес. Все благодаря датчикам, которые способны реагировать не только на прикосновение, но и на силу нажатия.

Изобретатель дополнительной функции — Криш Шах из Канады. Проанализировав данные о степени нажатия и реакцию на него датчиков, разработчик превратил тачпад Apple в весы для небольших предметов. Результатом его работы стала программа TrackWeight, которую он распространяет в свободном доступе через GitHub.

Приложение при этом имеет несколько ограничений, связанных с технологией:

  • Во время взвешивания, необходимо касаться тачпада пальцем
  • Предметы должны быть достаточно маленькими, чтобы уместиться на площадь манипулятора
  • Электропроводящие предметы можно взвешивать только при условии, когда электрический контакт будет полностью изолирован, например, с помощью кусочка ткани.

Еще одним неудобством является то, что сейчас TrackWeight существует просто как программный код, который еще надо скомпилировать и запустить в среде разработки Apple — Xcode. Кроме этого, нужно будет отключить режим песочницы в настройках.

Как говорит Криш, его программа уже сейчас позволяет достаточно точно измерять вес предметов, но все еще находится в экспериментальном виде. Поэтому полученные в ней результаты следует рассматривать с некоторой погрешностью. Также он отмечает, что слишком тяжелые предметы могут повредить тачпад, поэтому превышать вес 3,5 кг он не рекомендует.

Источник: Notebookcheck

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