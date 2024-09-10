Одержимые Disney: пара потратила $400 000 и предлагает почку ради возвращения в элитный клуб

Супруги из Калифорнии уже семь лет пытаются восстановить членство в эксклюзивном клубе в Диснейленде, тратя на это огромные суммы.

В Диснейленде есть частный клуб для избранных, о котором знают не все посетители. Club 33 распахнул свои двери в 1967 году по замыслу Уолта Диснея как место для приёма важных гостей и спонсоров.

Скотт и Диана Андерсоны потеряли членство в этом элитном заведении в 2017 году из-за нарушения правил. С тех пор супруги потратили более $400 000 на судебные издержки, пытаясь вернуть утраченный статус.

Пара отрицает нарушение правил клуба. По словам охраны, Скотта исключили из-за нетрезвого поведения — он еле держался на ногах и не мог четко разговаривать. Диану ранее уже отстраняли на время из-за использования нецензурной лексики.

Издание LA Times сообщило, что Диана готова даже «продать почку», чтобы только снова стать членом Клуба 33. Такая преданность вызвала неоднозначную реакцию в социальных сетях. Пользователи назвали эту ситуацию «самой темной вещью», которую они слышали за неделю.

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До исключения из клуба Андерсоны посещали Диснейленд 60-80 раз в год, тратя примерно $125 000 ежегодно. Один из посетителей Club 33 поделился, что обед на двоих взрослых и троих детей без алкоголя стоил $600.

Несмотря на проигрыш в суде, пара не собирается сдаваться. Компания Disney пока что не комментирует эту ситуацию и иск Андерсонов по Club 33.

Источник: Dexerto