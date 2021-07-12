Одна из старейших в мире гидроэлектростанций начала майнить Биткоины





Гидроэлектростанция города Механиквилл (недалеко от Олбани, штат Нью-Йорк), построенная еще в 1897 г. и все еще функционирующая в качестве действующего технического музея, начала майнить криптовалюту. Это оказалось выгодней, чем просто продавать электричество.

Механиквиллская гидроэлектростанция (что за говорящие название у этого городка!) была построена в 1897–1898 гг. на реке Гудзон и имела плановую мощность в 5 МВт, совсем немного по сегодняшним меркам. К середине 80-х гг. прошлого века эксплуатация станции, проигрывавшей по рентабельности выработки электроэнергии другим источникам, стала невыгодной и ее планировали закрыть и разрушить. К счастью эти планы не осуществились и в 2003 г. Albany Engineering Company выкупила станцию и после реновации превратила ее в работающий технический музей.

В качестве основного оборудования станция продолжает использовать турбины XIX столетия, которые позволяют ей вырабатывать до 4 МВт электроэнергии и продавать ее в Национальную сеть по цене 3 цента за кВт×ч. Как оказалось, если поставить прямо на станции оборудование для майнинга, то можно зарабатывать в три раза больше на продаже биткоинов, используя при этом абсолютно чистый, возобновляемый источник энергии.

Джим Беша, глава Albany Engineering Corp., владеющей Механиквиллской гидроэлектростанцей, купил подержанное оборудование для майнинга и установил его прямо в здании ГЭС. При этом сам Беша не очень-то верит в криптовалюты и предпочитаете еженедельно продавать намайненное. Избыточную энергии станция по-прежнему продает в Национальную сеть по низкой цене.

Тем не менее, это оригинальное решение уже скоро может стать незаконным, штат Нью-Йорк готовятся принять закон, полностью запрещающий добычу криптовалют.

Источник: Times Union