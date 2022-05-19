Офис Meta в Украине и модерация контента о войне в Facebook и Instagram — о чем говорили глава Минцифры Михаил Федоров и вице-президент Meta Ник Клегг

В преддверии первого International Diia Summit Brave Ukraine, который состоится 24 мая в рамках Давосского форума, глава Минцифры Михаил Федоров встретился с вице-президентом по глобальной политике и коммуникациям Meta Ником Клеггом, чтобы обсудить изменения подхода Meta к модерации контента в военное время. Об этом сообщила прессслужба Минцифры и сам министр.

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Не секрет, что сейчас система модерации Meta, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, а также мессенджер WhatsApp, работает не в пользу украинских пользователей и медиа. Собственно, большие проблемы в модерации показала нашумевшая история с бьюти-блогеркой Instagram Марианной Подгурской (Вышемирской) из Мариуполя — фотографии с ней облетели весь мир после того, как россия нанесла авиаудар по роддому в Мариуполе.

В Минцифре возмущаются, что алгоритмы на платформах Meta не могут эффективно противодействовать российской пропаганде и зачастую препятствуют распространению правды об Украине, украинцам и развязанной россией войне.

«Мы публикуем правду о войне на платформах Meta — нас блокируют из-за нарушений политики платформы, охват значительно падает, также случается много случаев блокирования правдивого контента Также мы знаем, что полк «Азов» внесен в список запрещенных организаций в Meta. Но у него нет ничего общего с неонацизмом. Это произошло из-за действий российской пропаганды. Поэтому мы хотим совместно с Mеt решить этот вопрос и способствовать свободе слова и достоверному освещению событий в Украине ». Из официального обращения Минцифры

Михаил Федоров в свою очередь призвал Meta внести соответствующие изменения, а также поддержать платформу сбора пожертвований UNITED24 и добавить функциональность для донатов. Благодаря этому еще больше людей на планете узнают войну в Украине и смогут приобщиться к поддержке нашего государства и совместно преодолевать ужасного врага мира.

Надеемся, что в ближайшее время получим собственное представительство Meta в Украине и сможем еще более эффективно преодолевать российскую агрессию в социальных сетях и мире. В то же время в Meta пока не делали никаких официальных заявлений на этот счет.

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Можно вспомнить, что вопрос модерации украинского контента на платформах Meta (Facebook и Instagram) и Google (YouTube), а также открытие локальных офисов с целью улучшения ситуации поднимается далеко не в первый раз — в конце 2021 года Зеленский провел видеоконференцию с представителями Facebook, предложив компании открыть офис и R&D-центр в Украине. Затем в феврале он ответил на петицию по поводу необходимости открытия украинских офисов социальных сетей YouTube, Facebook и Instagram для обеспечения национальной безопасности в информационной сфере и противодействия гибридным угрозам со стороны России. Тогда Зеленский заявил, что этот вопрос он и правительство Украины неоднократно поднимали на международном уровне.

«Думаю, что обеспечение модерирования сегментов Google, YouTube, Facebook и Instagram с территории Украины является важным направлением усиления национальной безопасности в информационной сфере и противодействия гибридным угрозам со стороны Российской Федерации». Владимир Зеленский Президент Украины

Тогда Зеленский обратился к правительству с предложением активизировать работу, направленную на открытие на территории Украины представительств компаний Google (YouTube) и Meta Platforms (Facebook, Instagram), и безотлагательно восстановить высказанные международным компаниям обращения и приглашения.