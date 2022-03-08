YouTubeKyiv. Украинские блогеры пожаловались, что украинским сегментом YouTube руководит «московский офис» и призвали Google как можно быстрее открыть офис в Киеве

8 марта пользователи соцсети Twitter запустили в твиттере флешмоб #YouTubeKyiv с призывом к Google открыть офис YouTube в Киеве — это произошло после того, как известный общественный деятель Сергей Стерненко заявил, что, несмотря на позорную войну россии против Украины, «московский офис» YouTube до сих пор имеет влияние на украинский сегмент YouTube — якобы видеосервис «массово ограничивает просмотры его видео» и других украинских авторов. К движению #YouTubeKyiv уже присоединились активистка Мелания Подоляк и многие пользователи, распространяющие в соцсетях обращение к Google.

«московский офис» YouTube действительно модерирует украинский YouTube?

Еще в 2015 году в киевском офисе Google утверждали, что никакого «московский офис» YouTube не существует. Исторически поддержкой занимались команды во Вроцлаве и Дублине.

В то же время, за последние несколько дней Сергей Стерненко по меньшей мере дважды жаловался на потенциальные злоупотребления служебным положением со стороны команды YouTube. По его словам, «московский офис» YouTube имеет прямое влияние на украинский сегмент и намерено ограничивает украинский контент в интересах россии, которая, как известно, 24 февраля развязала полномасштабную войну против Украины и с 2014 года беспощадно распространяет антиукраинскую пропаганду и фейки в информационном пространстве.

По словам Стерненко, YouTube «массово ограничивают просмотры его видео», а также недавно заблокировал канал БФ «Повернись живим» в YouTube — на момент написания материала канал доступен.

Петиция с призывом открыть офис YouTube в Украине

В феврале Президент Владимир Зеленский ответил на петицию, собравшую более 25 тыс. голосов, касательно необходимости открытия украинских офисов социальных сетей YouTube, Facebook и Instagram для обеспечения национальной безопасности в информационной сфере и противодействия гибридным угрозам со стороны россии. Тогда Зеленский заявил, что этот вопрос он и правительство Украины неоднократно поднимали на международном уровне.

«Думаю, что обеспечение модерирования сегментов Google, YouTube, Facebook и Instagram с территории Украины является важным направлением усиления национальной безопасности в информационной сфере и противодействия гибридным угрозам со стороны рф». Владимир Зеленский Президент Украины

Тогда Зеленский обратился к правительству с предложением активизировать работу, направленную на открытие на территории Украины представительств компаний Google (YouTube) и Meta Platforms (Facebook, Instagram), и безотлагательно восстановить работу с международными компаниями в этом вопросе.

Дело в алгоритмах?

Надежных доказательств существования так называемого «московского офиса» YouTube пока нет, если откинуть спекуляции и конспирологию. В то же время существует масса свидетельств несовершенства алгоритмов YouTube. Видеохостинг уже давно критикуют за сломанную непрозрачную систему рекомендаций, которая нередко заводит пользователей в кроличьи норы и дает очень «печальные» рекомендации.

В рамках августовской поездки президента Владимира Зеленского в США команда Минцифры договорилась о сотрудничестве с Google в вопросе формирования рекомендаций контента для главной страницы украинского YouTube Music и YouTube — обсуждалась возможность привлечения независимых украинских редакторов с целью отсеивания вредоносного российского контента. Но с тех пор никаких новостей о статусе и прогрессе в этом направлении не было.

Реакция Google — ее пока нет

Редакция ITC.ua отправила запрос в Google с просьбой прокомментировать заявления Стерненко по поводу ограничения просмотров контента украинских авторов, а также улучшения системы рекомендаций для украинских пользователей YouTube, однако на момент публикации материала ответа пока не получила.