Виноват iPhone: выпуск смартфонов Xiaomi 16 отменен, в сентябре презентуют Xiaomi 17

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Xiaomi 16 скасовано: цього вересня презентують Xiaomi 17, щоб конкурувати з iPhone

После Xiaomi 15 компания переходит сразу к выпуску Xiaomi 17, чтобы конкурировать с Apple в предложениях премиальных смартфонов.

Об этом в публикации на Weibo объявил президент Xiaomi Лу Вейбин:

«Совершенно новая серия Xiaomi 17 выйдет в этом месяце, что ознаменует важнейший шаг вперед в линейке смартфонов Xiaomi. Это трансформационная веха в пятилетней премиум-стратегии нашей компании, которая знаменует собой ключевой сдвиг в нашей цифровой линейке, с обновлением всех поколений».

Серия Xiaomi 17 дебютирует до конца этого месяца и будет включать три устройства: Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max (Ultra в этот раз нет), которые будут оснащены новым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.

По словам Вейбина, базовая модель будет предлагать несколько улучшений без какого-либо повышения цены. Отметим, что Xiaomi 15 был выпущен в Китае по начальной цене 4499 юаней ($630)

«Xiaomi 17 самый мощный стандартный флагман за всю историю, имеющий комплексное обновление без повышения цены. Две модели Pro предлагают значительные достижения в основных технологиях, продолжая расширять границы ультравысокого класса. Xiaomi 17 Pro самый совершенный компактный флагман Xiaomi в области обработки изображений; 17 Pro Max самый мощный флагман Xiaomi в отрасли».

Ожидается, что вся новая линейка получит значительные улучшения аккумулятора: от 7000 мАч у обычной модели до 7500 мАч у Pro Max. По слухам, последний получит «дополнительный дисплей», а начальный Xiaomi 17 будет включать HyperOS 3, 6,3-дюймовый дисплей, тройную камеру на базе 50-мегапиксельного сенсора, тонкий и легкий корпус, а также ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей. Тройка смартфонов уже получила сертификацию в Китае, и по крайней мере два из них будут поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт.

На прошлой неделе в сети появились первые фото нового Xiaomi Pro Max в сиреневом и белом цветах, который по дизайну несколько напоминал Xiaomi Mi 11 Ultra 2021 года.

Xiaomi Redmi G27Q 2026: игровой монитор с 2K, 200 Гц и HDR400 всего за $112

Источник: PhoneArena, GSMarena

