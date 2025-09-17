Новости Устройства 17.09.2025 comment views icon

Xiaomi 17 Pro будет стоить на 45% меньше iPhone 17 Pro: также появились первые тесты и характеристики камеры

Известный инсайдер рассказал о стоимости Xiaomi 17 Pro, которая радикально отличается от цены аналога Apple. Источники также раскрывают производительность и камеру.

По словам Digital Chat Station, в Китае Xiaomi 17 Pro будет стоить около $840, имея 512 ГБ. Столько же на местном рынке стоит базовый iPhone 17. Информатор спрашивает в Weibo, что бы они выбрали: «стандартную версию iPhone 17 256 ГБ, или Android Pro 512 ГБ». На это один из комментаторов справедливо отвечает другим вопросом: «Какие преимущества имеет Apple?». Если же сравнивать с iPhone 17 Pro, он стоит от $1 265. Следует учитывать, что приведенные цифры касаются Китая и могут существенно отличаться в других регионах.

Что же, кроме заднего мини-экрана Magic Back Screen, стоит таких денег. Уже можно получить представление о производительности Xiaomi 17 Pro, поскольку появился первый тест Geekbench. Xiaomi 17 первыми получат Snapdragon 8 Elite Gen 5, поэтому результаты теста интересны в контексте других смартфонов на чипе.

Телефон с номером модели 25098PN5AC получил 3025 балла в одноядерном режиме и 9178 в многоядерном. Оба показателя довольно слабые, поскольку ранее подобный результат показывали телефоны с Snapdragon 8 Elite. Они также хуже, чем у Oppo Find X Pro на базе Dimensity 9500.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 на тестируемом устройстве имел шесть ядер на частоте 3,63 ГГц и два высокопроизводительных ядра на 4,61 ГГц. Телефон оснащен16 ГБ оперативной памяти и графический чип Qualcomm Adreno 840.

Не менее интересным, чем производительность, является качество фото флагманских смартфонов. Тот самый Digital Chat Station приводит некоторые характеристики заднего блока.

«Xiaomi 17 Pro: тройная основная камера Leica 50 МП, диафрагма основной камеры F1.67, диафрагма телеобъектива F3.0, сверхширокоугольный объектив 17 мм, телеобъектив 115 мм, эквивалент 5-кратного оптического зума».

Комментаторы отмечают, что «ультраширокоугольный объектив уже не широкий, а диафрагма телеобъектива также слишком узкая». Некоторые предполагают, что из-за наличия второго экрана смартфон не получит селфи-камеры — и это трудно проверить, учитывая отсутствие (намеренное?) фронтальных изображений 17 Pro. Интересно, что Xiaomi 17 Pro Max, по слухам, будет иметь отлічающуюся конфигурацию камер.

Большой поток информации намекает на скорый релиз Xiaomi 17. По официальной информации, презентация точно состоится в этом месяце.

Источники: Notebookcheck, 2, GSMArena

