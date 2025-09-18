Xiaomi 17 Pro: промовидео демонстрирует работу второго дисплея

К многочисленным утечкам Xiaomi 17 Pro присоединился рекламный ролик, посвященный заднему экрану. Он может выполнять по меньшей мере несколько разных задач.

Видео пока не вышло официально, его опубликовал известный информатор Ice Universe. В течение 16 секунд на маленьком экране вокруг камер можно увидеть различные виджеты часов, что-то похожее на стилизованные карточки абонентов из списка контактов, рисунки, текстовые и анимированные изображения.

С одной стороны кажется, что вариантов много, а с другой — что использование меньшего дисплея Xiaomi 17 Pro все же ограничено несколькими конкретными сценариями. Но это лишь догадки, поскольку комментарий в X говорит лишь о «много возможностей поиграть». Показ карточек звонящих контактов и их создание с помощью графических инструментов был бы действительно полезным. Также неизвестно, смогут ли сторонние разработчики создавать приложения для использования этого экрана.

Вероятно, дисплей можно будет использовать для создания селфи — в таком случае исчезает необходимость в отдельной фронтальной камере. Интрига относительно нее сохраняется, поскольку пока нет изображений передней части смартфона. Впрочем, известно о Xiaomi Super Island — вряд ли топовые флагманы пропустят такую «фишку», а значит камера впереди имеет шансы.

Xiaomi 17Pro has a variety of ways to play. pic.twitter.com/mm2pPIFlNh — PhoneArt (@UniverseIce) September 17, 2025

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

По слухам, линейка Xiaomi 17 ожидает значительное увеличение аккумулятора: 7000 мАч в Pro и до 7500 мАч в Pro Max. Известно, что Xiaomi 17 Pro получит три камеры Leica 50 МП (основная F1.67, сверхширокоугольный объектив 17 мм, телеобъектив F3.0 115 мм). Официально объявлен выход смартфонов в этом месяце.