Новости Устройства 18.09.2025 comment views icon

Xiaomi 17 Pro: промовидео демонстрирует работу второго дисплея

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новостей

Xiaomi 17 Pro: промовідео демонструє можливості другого дисплея

К многочисленным утечкам Xiaomi 17 Pro присоединился рекламный ролик, посвященный заднему экрану. Он может выполнять по меньшей мере несколько разных задач.

Видео пока не вышло официально, его опубликовал известный информатор Ice Universe. В течение 16 секунд на маленьком экране вокруг камер можно увидеть различные виджеты часов, что-то похожее на стилизованные карточки абонентов из списка контактов, рисунки, текстовые и анимированные изображения.

С одной стороны кажется, что вариантов много, а с другой — что использование меньшего дисплея Xiaomi 17 Pro все же ограничено несколькими конкретными сценариями. Но это лишь догадки, поскольку комментарий в X говорит лишь о «много возможностей поиграть». Показ карточек звонящих контактов и их создание с помощью графических инструментов был бы действительно полезным. Также неизвестно, смогут ли сторонние разработчики создавать приложения для использования этого экрана.

Вероятно, дисплей можно будет использовать для создания селфи — в таком случае исчезает необходимость в отдельной фронтальной камере. Интрига относительно нее сохраняется, поскольку пока нет изображений передней части смартфона. Впрочем, известно о Xiaomi Super Island — вряд ли топовые флагманы пропустят такую «фишку», а значит камера впереди имеет шансы.

По слухам, линейка Xiaomi 17 ожидает значительное увеличение аккумулятора: 7000 мАч в Pro и до 7500 мАч в Pro Max. Известно, что Xiaomi 17 Pro получит три камеры Leica 50 МП (основная F1.67, сверхширокоугольный объектив 17 мм, телеобъектив F3.0 115 мм). Официально объявлен выход смартфонов в этом месяце.

Популярные новости

arrow left
arrow right
Продажи Apple iPhone 17 в Украине стартуют 26 сентября, цены вырастут на 10%
Google представила Pixel 10 Pro Fold по цене от $1799 — мощный, прочный и яркий, но в октябре
Все слухи об Apple iPhone 18 Pro: дизайн предшественника сохранят, но зона MagSafe станет "полупрозрачной"
Xiaomi 15T Pro появился на видео вместе с основными характеристиками
Популярный Nova Launcher для Android закрывается: основатель и единственный разработчик уходит из компании
Вышел Meizu 22: четыре 50 МП камеры, компактность и забота о глазах
Google официально показал Pixel 10 Pro — неофициально появилось больше изображений линейки
"Просто смените телефон": тизер Google Pixel 10 высмеял задержку ИИ в Apple, инсайдеры добавили вид Pro со всех сторон
Электропитание Apple iPhone 17: емкость аккумуляторов, батарея MagSafe для Air и ее совместимость с остальной линейкой
Представлен Motorola Edge 60 Neo: военная защита, экран 3000 нит, Dimensity 7400
Xiaomi 17 Pro будет стоить на 45% меньше iPhone 17 Pro: также появились первые тесты и характеристики камеры
Google Pixel 10 Pro: "каша" на первых образцах работы ИИ-режима 100x Pro Res Zoom
В первых обзорах iPhone 17 Pro сравнили с "Терминатором" Т800: мощный, громкий и агрессивный
Никаких 150%: чип Apple A19 Pro лишь на 17% быстрее предшественника и отстает от будущих конкурентов
Apple представила iPhone 17: минимум 256 ГБ, дисплей 120 Гц и новая камера от $799
Realme показала смартфоны с батареей 15 000 мАч и с тремя системами охлаждения
Чтение для удовольствия сократилось на 40% за 20 лет, на фоне распространения цифровых развлечений, — исследование
Samsung Galaxy Fold7 выдержал песок, огонь и сгибание значительно лучше предшественника
"Оптический кошмар": дизайн Liquid Glass в iOS 26 доводит владельцев Apple iPhone до тошноты
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+: живые фото и характеристики в преддверии запуска
Apple представит iPhone 17 во вторник, 9 сентября
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить