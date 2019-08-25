OG — двукратный чемпион мира по Dota 2 (впервые в истории The International). За победу игроки получат более 15 миллионов долларов
Это было эпично! Буквально только что в Шанхае европейская команда OG (ранее известная как monkey Business) вырвала победу у своих оппонентов Team Liquid (тоже европейский коллектив) в гранд-финале The International 2019 — главного ежегодного турнира по MOBA-игре Dota 2 с самым большим призовым фондом в истории киберспорта (более $34 млн). Таким образом OG впервые в истории чемпионата (в этом году он прошел в девятый раз) стала двукратным чемпионом мира по Dota 2.
OG как победитель турнира получит награду в 15,6 миллиона долларов. В этом году OG выступала тем же составом, что и в прошлом.
В гранд-финале OG победила команду Team Liquid (чемпион 2017 года) со счетом 3:1. Вот как это было:
Третье место в The International заняли представители КНР — PSG.LGD. Денежное вознаграждение за второе и третье места составили 4,46 и 3,09 миллиона долларов соответственно. Собственно, наглядное представление о распределении призовых дает картинка ниже:
Отметим, что в этом году на The International 2019 участвовали две команды, в которых были украинские игроки, — Virtus.pro и Natus Vincere. Результат первой — 9-12 место в турнирной таблице, а второй — 13-16 место.
Следующий TI пройдет в Стокгольме, Швеция.
- Dota 2 — одна из самых сложных и самых популярных дисциплин в киберспорте. В ней игроки, разделенные на две противоборствующие команды по пять человек, играют за одного из 117 персонажей с уникальными и изменяемыми характеристиками.
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- The International — крупнейший мировой турнир по Dota 2. Впервые он прошел в 2010 году.