«Ого, это еще что такое?». Пилоты ВМС США рассказали о встречах с НЛО

Судя по всему, в Пентагоне рассекретили очередную порцию архива документов об НЛО. На днях знаменитое американское издание The New York Times опубликовало еще один материал из этой серии, основанный на рассказах пяти пилотов американских ВМС, которые около года (с лета 2014-го по март 2015 года) якобы видели НЛО у восточного побережья США. Напомним, в конце 2017 года The New York Times рассказывал подробности о специальной военной программе опознавания воздушных угроз (Advanced Aerospace Threat Identification Program), подразумевавшую, в числе прочего, наблюдение за НЛО. Издание пишет, что после закрытия много лет назад эта программа продолжила существовать в неких других формах.

Двое из собеседников издания даже раскрыли свои настоящие имена – это лейтенанты Райан Грэйвз и Дэнни Аккойн. Они и еще трое, пожелавшие сохранить анонимность, состоят в эскадрилье ударных истребителей VFA-11 (известны под прозвищем «Красные потрошители»), которая базируется в Вирджинии.

Беседуя с журналистами The New York Times, пилоты рассказали о нескольких подобных случаях наблюдения в небе таинственных неопознанных объектов, с которыми они столкнулись в 2014-2015 годах во время тренировочных полетов перед отправкой в Персидский залив. Примечательно, что замечать странные объекты в небе они начали после того, как старые радары 1980-х годов на их истребителях-бомбардировщиках F/A-18 Super Hornet заменили на новые. Именно поэтому поначалу они принимали объекты на радаре за сбои оборудования. По словам лейтенанта Аккоина, когда радар впервые зафиксировал летательный аппарат, его не оказалось на видео со встроенной в его шлем камеры. Спустя несколько дней ему удалось взять НЛО на прицел и зафиксировать в инфракрасном спектре, но разглядеть объект на камеру снова не удалось.

Как рассказал изданию лейтенант Райан Грэйвз, объекты регистрировались на разной высоте — от уровня моря до девяти километров над уровнем моря. Они то замедлялись, то начинали двигаться быстро, в том числе на гиперзвуковых скоростях. При этом характер совершаемых маневров находился за гранью физических возможностей обычных пилотов. Эти объекты не оставляли видимого теплового следа от выхлопных газов, да и самих двигателей у этих объектов пилотам разглядеть не удалось. Также говорится, что затраты энергии на такие маневры должны быть огромными, при этом объекты находились в воздухе по 12 часов, что «на 11 часов дольше, чем ожидали пилоты».

Какое-то время пилоты предполагали, что это часть некой засекреченной программы по созданию беспилотников, но после следующего инцидента, когда член эскадрильи едва не столкнулся с объектом, эту версию отбросили. Инцидент произошел в конце 2014 года: сослуживец Грэйвза летел на расстоянии 30 метров от другого самолета, когда вдруг между ними пронесся неизвестный объект — тот якобы выглядел как шар, в который заключен куб. Как рассказывает Грэйвз, по возвращению на базу на лице его товарища «читался шок». В эскадрилье пришли к выводу, что командование вряд ли бы стало подвергать опасности летчиков и испытывать новые беспилотники в месте проведения тренировочных полетов.

В конечном итоге несколько столкновений с НЛО все же удалось записать на камеру. В первом ролике объект зафиксировали в январе 2015 год во Флориде, а другой случай произошел несколько недель спустя. На фоне звучат переговоры пилотов, обсуждающих увиденное.



Видеозаписи неопознанных объектов с камер пилотов ВМС США

Пилоты отправляли отчеты о подобных инцидентах в Пентагон и Конгресс. В пресс-службе ВМС США на соответствующий запрос журналистов NYT о судьбе рапортов ответили, что в некоторых случаях эти неопознанные объекты оказывались беспилотниками, но происхождение некоторых объектов так и не удалось установить из-за недостатка информации.

В марте 2015 года эскадрилья отправилась в Персидский залив на боевое задание и больше с подобными инцидентами никто из команды не сталкивался.

В интервью The New York Times пилоты отказались высказывать предположения о природе увиденных ими объектов. Астрофизик Леон Голуб в соответствующем комментарии для NYT назвал инопланетное происхождение этих объектов крайне маловероятным. По его мнению, возможных объяснений здесь может быть масса — от сбоев техники и атмосферных явлений до «неврологических перегрузок» в условиях гиперзвукового полета.

Источник: The New York Times