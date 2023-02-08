OnePlus анонсировал первый планшет, который называется просто Pad, и механическую клавиатуру — тоже первую

Компания OnePlus начала осваивать новые для себя категории устройств. Она анонсировала планшет OnePlus Pad и механическую клавиатуру OnePlus Keyboard 81 Pro.

Новый планшет OnePlus Pad оснащён 11,6-дюймовым LCD дисплеем с разрешением 2000p и нетипичным соотношением сторон 7:5. Дисплей поддерживает частоту обновления 144 Гц и технологию Dolby Vision, а акустическая система обеспечивает поддержку Dolby Atmos. Новинка поддерживает возможность использования стилуса. Устройство содержит процессор MediaTek Dimensity 9000 и до 12 ГБ оперативной памяти.

Батарея имеет ёмкость 9510 мАч и обеспечивает до 14,5 часа автономной работы в режиме воспроизведения видео. Благодаря поддержке быстрой зарядки мощностью 67 Вт полностью зарядить батарею можно за 80 минут. На задней панели расположена крупная камера, напоминающая модуль смартфона OnePlus 11, но её характеристики не сообщаются. Компания заявляет, что планшет предназначен для беспрепятственного подключения к смартфонам OnePlus, например, для передачи данных, чтобы исключить необходимость во второй SIM-карте.

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Планшет OnePlus Pad станет доступным для предварительного заказа в апреле. Его цена пока не уточняется. Дополнительно можно будет купить стилус OnePlus Stylo и клавиатуру Magnetic Keyboard.

При разработке клавиатуры OnePlus Keyboard 81 Pro компания сотрудничала с производителем механических клавиатур Keychron. Новинка поразительно похожа на модель Keychron Q1 Pro. Устройство используют 75-процентную компоновку в стиле ноутбука с возможностью горячей замены переключателей. В правом верхнем углу доступен небольшой программируемый поворотный переключатель.

Есть и некоторые отличия от собрата. Клавиатура OnePlus Keyboard 81 Pro включает набор клавишных колпачков фирменного серого и красного цветов OnePlus, а ее поворотный переключатель прозрачный. На верхнем краю клавиатуры есть подставка, позволяющая регулировать высоту. В устройстве есть переключатель между режимами USB и Bluetooth, RGB-подсветка.

OnePlus не уточняет информацию о времени автономной работы клавиатуры. Но она содержит такую же батарею, как и Keychron Q1 Pro. Так что можно рассчитывать до 300 часов работы с выключенной подсветкой и до 100 часов с включенной подсветкой.

Клавиатура доступна с двумя типами переключателей: тактильными переключателями Winter Bonfire и линейными переключателями Summer Breeze. Компания утверждает, что они являются оригинальными конструкциями. Колпачки клавиш двойные, с OEM-профилем. У версии Winter Bonfire они изготовлены из прочного пластика PBT, а в случае Summer Breeze используются колпачки из «совершенно нового материала» под названием Marble-mallow.

Клавиатура OnePlus Keyboard 81 Pro будет доступна для заказа в апреле, цену пока не называют.

Источник: The Verge 1, 2