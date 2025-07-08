OnePlus представила 11″ планшет Pad Lite — больше памяти только с LTE

OnePlus Pad Lite вышел на глобальный рынок, и доступные конфигурации немного странные. Также планшет не самый дешевый.
Планшет доступен только в версиях Wi-Fi (6 ГБ/128 ГБ) и LTE (модель 8 ГБ/128 ГБ). Обе имеют 11-дюймовый экран с соотношением сторон 16:10, яркостью 500 нит, частотой 90 Гц и глубиной цвета 10 бит (8+2). Внутри работает чип MediaTek Helio G100. Все это разнообразие доступно только в одном цвете Aero Blue.
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Pad Lite оснащён аккумулятором ёмкостью 9340 мАч с поддержкой зарядки 33 Вт, четырьмя динамиками высокого разрешения с поддержкой Omnibearing Sound Field. На борту установлены две камеры, фронтальная и задняя, обе 5 МП.
Интересными функциями являются Open Canvas, беспрепятственный обмен изображениями с iPhone и Android, зеркальное воспроизведение экрана и детский режим.
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Достаточно тяжелый OnePlus Pad Lite (530 г) имеет размеры 254,9 x 166,5 x 7,4 мм. В Европе версия 6 ГБ/128 ГБ Wi-Fi стоит €199, а 8 ГБ/128 ГБ LTE можно приобрести за €229. Планшет находится в свободной продаже с сегодняшнего дня.
Источник: OnePlus
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