OnePlus представила 11″ планшет Pad Lite — больше памяти только с LTE

Раздел Технологии выходит при поддержке

OnePlus Pad Lite вышел на глобальный рынок, и доступные конфигурации немного странные. Также планшет не самый дешевый.

Планшет доступен только в версиях Wi-Fi (6 ГБ/128 ГБ) и LTE (модель 8 ГБ/128 ГБ). Обе имеют 11-дюймовый экран с соотношением сторон 16:10, яркостью 500 нит, частотой 90 Гц и глубиной цвета 10 бит (8+2). Внутри работает чип MediaTek Helio G100. Все это разнообразие доступно только в одном цвете Aero Blue.

Pad Lite оснащён аккумулятором ёмкостью 9340 мАч с поддержкой зарядки 33 Вт, четырьмя динамиками высокого разрешения с поддержкой Omnibearing Sound Field. На борту установлены две камеры, фронтальная и задняя, обе 5 МП.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Интересными функциями являются Open Canvas, беспрепятственный обмен изображениями с iPhone и Android, зеркальное воспроизведение экрана и детский режим.

Достаточно тяжелый OnePlus Pad Lite (530 г) имеет размеры 254,9 x 166,5 x 7,4 мм. В Европе версия 6 ГБ/128 ГБ Wi-Fi стоит €199, а 8 ГБ/128 ГБ LTE можно приобрести за €229. Планшет находится в свободной продаже с сегодняшнего дня.

Источник: OnePlus

Раздел Технологии выходит при поддержке

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.