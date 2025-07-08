Новости Технологии 08.07.2025 в 15:13 comment views icon

Представлен OnePlus Nord CE5 — 7100 мА-ч, AMOLED 120 Гц по цене от €299

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Представлен OnePlus Nord CE5 — 7100 мА-ч, AMOLED 120 Гц по цене от €299
Раздел Технологии выходит при поддержке

После предварительного анонса OnePlus официально представила свои новые смартфоны серии Nord. В рамках пятого поколения компания предложение две модели: Nord 5 и Nord CE5. Они имеют разное техническое направление, но при этом дополняют друг друга. Nord 5 получился мощнее и с более флагманскими характеристиками, а Nord CE5 ориентирован на автономность и практичность. Он может похвастаться самой большой батареей, которую когда-либо устанавливали в смартфоны OnePlus.

Характеристики OnePlus Nord CE5

Смартфон OnePlus Nord CE5 получил 6,77-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением FHD+ (2392х1080 пикселей), частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1430 нит. Экран поддерживает HDR10+ и имеет интегрированный оптический сканер отпечатков пальцев.

Представлений OnePlus Nord CE5 — 7100 мА•год, AMOLED 120 Гц за ціною від €299
Смартфон OnePlus Nord CE5 / OnePlus

Сердцем новинки стала система-на-чипе MediaTek Dimensity 8350. Ее дополняют 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 128 ГБ или 256 ГБ встроенного хранилища UFS 3.1. При желании можно установить карту памяти microSDXC. Правда она не имеет выделенного слота, ее придется устанавливать вместо одной из SIM-карт.

На задней панели OnePlus Nord CE5 расположилась двойная камера. Она включает главный 50-мегапиксельный сенсор LYT-600, дополненный оптической системой стабилизации изображения и объективом с фокусным расстоянием 26 мм. Еще есть 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль (OV08D10) с фокусным расстоянием объектива 16 мм. Камера поддерживает алгоритмы экспозиции RAW HDR и Real Tone, доступные владельцам смартфонов серии OnePlus 13. Фронтальная камера в круглом отверстии дисплея имеет 16-мегапиксельный сенсор (IMX480).

Представлений OnePlus Nord CE5 — 7100 мА•год, AMOLED 120 Гц за ціною від €299
Камеры OnePlus Nord CE5 / OnePlus

Пожалуй, самой интересной характеристикой нового Nord CE5 является батарея емкостью 7100 мА-ч, что соответствует некоторым компактным планшетам. По данным OnePlus, смартфон выдерживает более 27 часов просмотра видео в YouTube, 18 часов пользования Instagram и более 9 часов гейминга. Устройство поддерживает быструю зарядку SuperVOOC мощностью 80 Вт и режим безопасной зарядки в обход батареи.

Представлений OnePlus Nord CE5 — 7100 мА•год, AMOLED 120 Гц за ціною від €299
Батарея OnePlus Nord CE5 / OnePlus

Устройство работает под управлением OxygenOS 15.0 на базе Android 15. Производитель обещает выпустить 4 обновления ОС и 6 лет обновлений безопасности.

Цена OnePlus Nord CE5

Смартфон OnePlus Nord CE5 предлагается в трех цветах: Black Infinity (черный), Marble Mist (светло-серый), Nexus Blue (голубой). Новинка уже доступна в продаже в Европе по цене €299 за версию 8/128 ГБ и €349 за вариант с 8/256 ГБ памяти.

Источник: gsmarena

Раздел Технологии выходит при поддержке

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