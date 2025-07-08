Новости Технологии 08.07.2025 в 18:01 comment views icon

Новые гаджеты OnePlus: часы Watch 3 43 мм и наушники Buds 4 с автономностью до 45 часов

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Новые гаджеты OnePlus: часы Watch 3 43 мм и наушники Buds 4 с автономностью до 45 часов
Раздел Технологии выходит при поддержке

В дополнение к смартфонам Nord 5 и Nord CE5 компания OnePlus также представила парочку новых носимых гаджетов. Речь идет о более компактных умных часах OnePlus Watch 3 43 мм и беспроводных наушниках OnePlus Buds 4.

OnePlus Watch 3 43 мм

Для тех пользователей, которым предыдущая 46-миллиметровая версия смарт-часов OnePlus 3 казалась слишком массивной, компания подготовила более компактную модель с 43-мм корпусом. В ней предлагаются те же функциональные возможности, но экран стал немного меньше. В данном случае используется 1,32-дюймовая AMOLED панель с частотой обновления изображения 60 Гц.

Корпус часов изготовлен из нержавеющей стали. Он обеспечивает защиту от пыли и воды по стандарту IP68. Новый ремешок подходит для запястий с обхватом от 130 до 210 мм. Благодаря более компактным размерам корпуса вес смарт-часов удалось уменьшить с 49,7 г до 36,8 г.

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Внутри OnePlus Watch 3 43 мм разместился процессор Snapdragon W5 Gen 1. Устройство также имеет 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенного хранилища. Часы поддерживают только беспроводные интерфейсы Bluetooth и Wi-Fi. LTE-версии производитель не создал.

Новинка работает под управлением операционной системы Google Wear OS 5. Для менее требовательных задач существует отдельная система RTOS (real-time operating system). Аккумулятор емкостью 354 мА-ч обеспечивает до 60 часов автономной работы.

Цена OnePlus Watch 3 43 мм составляет €299. Смарт-часы доступны в цветах Black Steel и Silver Steel.

OnePlus Buds 4

Беспроводные наушники OnePlus Buds 4 получили по два динамика. Для басов используется 11-миллиметровый, а для высоких частот — 6-миллиметровый. Также сообщается о двойной ЦАП-системе, поддержке кодека LHDC 5.0 и 3D-пространственного аудио.

Звучание настроено совместно с командой Golden Sound, воспроизведение звука можно настроить с помощью эквалайзера Sound Master EQ. Наушники поддерживают динамическое активное шумоподавление, которое может снижать фоновый шум до 55 дБ.

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Встроенный аккумулятор обеспечивает до 11 часов автономной работы с выключенной системой ANC. Если учитывать аккумулятор в зарядном кейсе, автономность увеличивается до 45 часов.

Беспроводные наушники OnePlus Buds 4 доступны в цветах Zen Green и Storm Gray по цене €119.

Источник: gsmarena

Раздел Технологии выходит при поддержке

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