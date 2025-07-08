Новости Технологии 08.07.2025 в 14:19 comment views icon

Мировой релиз OnePlus Nord 5 — исключительная селфи-камера и ИИ на базе Google Gemini от €449

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Андрій Русанов

Автор сайта

Мировой релиз OnePlus Nord 5 — исключительная селфи-камера и ИИ на базе Google Gemini от €449
Раздел Технологии выходит при поддержке

Смартфон OnePlus Nord 5 только что представлен на глобальном рынке, как и Nord CE5 и другие гаджеты компании. Модель без CE получила более мощный процессор, лучшие камеры и дисплей.

Телефон базируется на чипе Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (1×3 ГГц Cortex-X4, 4×2,8 ГГц Cortex-A720, ГГц Cortex-A520, Adreno 735). Он оснащен 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X. Накопитель данных емкостью 256 ГБ или 512 ГБ работает по стандарту UFS 3.1.

Світовий реліз OnePlus Nord 5 — виняткова селфі-камера та ШІ на базі Google Gemini від €449

Nord 5 имеет 6,83″ AMOLED-экран с разрешением 1272 x 2800, частотой обновления 144 Гц, его пиковая яркость достигает 1800 нит. Передняя панель защищена прочным стеклом Gorilla Glass 7i. В экран встроен оптический сканер отпечатков пальцев, а селфи-камера получила сенсор аж на 50 МП (Samsung JN5). В наличии основная камера 50 МП, (/1.8, 24mm, 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, OIS) и сверхширокоугольная 8 МП (f/2.2, 15mm, 116˚, 1/4.0″, 1.12µm, AF).

Світовий реліз OnePlus Nord 5 — виняткова селфі-камера та ШІ на базі Google Gemini від €449

Новый телефон работает под управлением OxygenOS 15 на базе Android 15 и поставляется с пакетом OnePlus AI, который включает AI Eraser, AI Summary, AI Reply и несколько других инструментов на базе Google Gemini. Также в комплекте многозадачный интерфейс OnePlus Open Canvas, который дебютировал на OnePlus Open.

Батарея 5200 мАч телефона достаточно большая, но не самая большая в линейке — OnePlus Nord CE5 имеет исключительных 7100 мАч. Проводная зарядка поддерживает мощность 80 Вт, а также обратную зарядку до 5 Вт. Телефон имеет размеры 163,4 x 77 x 8,1 мм, весит 211 г и доступен в цветах Marble Sands, Dry Ice и Phantom Grey. Цена начинается от €449 за версию 8/256 ГБ и возрастает до €499 за 12/512 ГБ. Свободная продажа начинается уже сегодня.

Источники: OnePlus, GSMArena

Раздел Технологии выходит при поддержке

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