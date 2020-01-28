OnePlus собрала отзывы пользователей и рассказала, как она улучшит работу камер в своих смартфонах





В прошлом месяце OnePlus провела мероприятие Open Ears Forum в Нью-Йорке, во время которого выслушивала проблемы клиентов и возможные варианты их решения. А недавно компания запланировала ряд изменений и нововведений, основываясь на полученных отзывах. А основном они связаны с работой камеры, а точнее, с возможностями записи видео.

Компания говорит, что её основным приоритетом является улучшение экспозиции, цветопередачи и согласованности баланса белого во всех её камерах. Также отмечались улучшения, связанные с работой автофокуса и передачей тона кожи. Что касается автофокуса, то OnePlus заявила, что не может воспроизвести проблемы, о которых говорили участники Open Ears Forum. Тем не менее, компания всё же планирует обновления программного и аппаратного обеспечения для решения данной проблемы в этом году.

Другой проблемой, с которой предстоит иметь дело, была резкость изображения. Пока что компания только говорит о том, что рассматривает её и пытается найти баланс между резкостью и шумами в кадре.

Ещё пользователи говорили, что они хотят иметь возможность стабилизировать видео при съёмке в разрешении 4K. В ответ на это OnePlus говорит, что здесь имеется аппаратные ограничения, но в грядущих устройствах этот аспект доработают. Ещё нарекание пользователей вызывала работа функции HDR. Компания ограничилась лишь заявлением о том, что работает над этим вопросом.

Ещё были жалобы на проблему мерцающего света (компания работает над улучшением) и недостаточную плавность панорамирования (компания не смогла её воспроизвести, но попытается улучшить работу этой функции в текущем году).

Фактически, пользователи говорили, что они хотят иметь более быструю камеру, и OnePlus заявила, что это главный приоритет. Ещё одно пожелание – сделать возможность вести съёмку с одними параметрами (разрешение и частота кадров), независимо от используемого модуля камеры. Но это аппаратная проблема, которую не так-то просто решить силами производителя смартфонов. Она больше находится в компетенции разработчиков и производителей мобильных процессоров.

Кроме того, пользователи хотят иметь возможность вести съёмку на две камеры одновременно, что доступно владельцам смартфонов Apple. OnePlus говорит, что такая возможность уже частично реализована, но компания продолжает работать над её улучшением.

Среди других проблем и пожеланий пользователей можно упомянуть ограничение по времени записи видео в разрешении 4K, возможность работы одной рукой, улучшенные инструменты для редактирования видео, профессиональный режим при съёмке видео, ночной режим съёмки, зуммирование при съёмке тайм-лапс, эмодзи дополненной реальности и др.

Источник: neowin