«Они все воняют»: Фил Шиллер резко раскритиковал аналоги Face ID для Android

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В недавней беседе с нидерландским изданием Bright.nl старший вице-президент Apple по вопросам международного маркетинга Фил Шиллер позволил себе достаточно грубый и резкий комментарий в отношении конкурирующих технологий распознавания лиц для будущих смартфонов Android. «Все они воняют» (оригинальная фраза – «They all stink») – именно так коротко, в трех словах вице-президент Apple охарактеризовал решения конкурентов.

Отметим, что «stink» также можно перевести более обтекаемо, как нечто «отталкивающее» и «неприятное», но фраза определенно выглядит немного резковатой. И вице-президенту такой именитой компании как Apple следовало бы быть более сдержанным и осторожным, отвечая на подобного рода провокационные вопросы. Тем более, что система камер TrueDepth, на которой работает технология Face ID, при определенных сценариях может ошибаться.

По словам вице-президента, имеющиеся аналоги технологии Face ID для Android во многом уступают разработке Apple.

Ожидается, что большинство флагманских смартфонов, которые выйдут в следующем году, получат аналог технологии распознавания лиц Face ID. Собственно, только после этого можно будет объективно оценить отставание (или превосходство) по тому или иному аспекту, и вспомнить оценку Шиллера.

Источник: phonearena и bright.nl