Opel представил электрический рестомод Opel Manta GSe ElektroMOD на основе одноименного спорткупе 70-х годов прошлого века





Автопроизводитель Opel представил рестомод Opel Manta GSe ElektroMOD, основанный на культовом спорткупе бренда, который обновили путем установки электродвигателя, цифровой приборной панели и нового фирменного «лица» Opel Vizor. Модель должна отдать уважения прошлому и в то же время привлечь внимание к новым электромобилям бренда Mokka-e и Corsa-e.

Отметим, что спорткупе Opel Manta выпускалось с 1970 по 1988 года, а впоследствии модель заменили более новым купе Opel Calibra. Несмотря на возраст (в прошлом году она отметила 50-летний юбилей), в старый корпус отлично вписались цифровые элементы приборки и передней панели с LED-светотехникой. Еще одним примером для вдохновения создателей рестомода стал «рекордный» электромобиль Opel Elektro GT.

Благодаря установке электродвигателя в Opel Manta разработчики сделали купе «бессмертным», ведь теперь ему не будут грозить запрет на использование ДВС-моделей, который собираются ввести в Европе в ближайшие десятилетия. Характеристики двигательной установки не озвучиваются, но практически наверняка она позаимствована у модели Opel Mokka-e: 100 кВт/50 кВтч/320 км.

В Opel также заявили, что уже к 2024 году абсолютно все модели бренда будут электрифицированными, то есть клиенты смогут выбирать между подключаемыми гибридами и полноценными электромобилями. Уже в данный момент покупатели могут приобрести такие гибриды и электромобили, как Opel Grandland X, Opel Corsa-e, Opel Mokka-e, Opel Zafira-e Life, Opel Combo-e, Opel Vivaro-e.

Источник: Opel