Новости ИИ 01.10.2025 comment views icon

OpenAI запустила ИИ-модель Sora 2 — генерирует видео до 10 секунд, с "реальной физикой" и звуком

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

OpenAI запустила ШІ-модель Sora 2 — генерує відео до 10 секунд, з "реальною фізикою" і звуком

OpenAI представила Sora 2 — обновленную ИИ-модель для генерации видео, которая лучше понимает «реальную физику мира» и дополнительно доступна в отдельном приложении, вроде TikTok.

Sora 2

Из основного: Sora 2 создает видео на основе текстовых подсказок или фото, длительностью до 10 секунд и с синхронизированным аудио (голосами, звуковыми эффектами и т.д.); к тому же ролики теперь более реалистичны, поскольку модель «лучше понимает физику».

«Предыдущие видеомодели были слишком оптимистичными — они изменяли объекты и деформировали реальность, чтобы успешно выполнять текстовые запросы», — говорится в блоге OpenAI. «Например, если баскетболист промахивается, мяч может спонтанно телепортироваться к кольцу. В Sora 2, если баскетболист промахивается, мяч отскочит от щита».

Приложение для iOS

Дополнительно OpenAI запускает отдельное приложение на iOS (Android-версию обещают, но позже) — подобное TikTok, однако с контентом, созданным только искусственным интеллектом. Здесь есть функция «камео», которая позволяет вам попасть в любое видео, сгенерированное Sora. Очевидно, для этого нужно загрузить одноразовую видеозапись, чтобы подтвердить свою личность и внешность.

После генерации роликов их можно добавить в ленту, подобную TikTok, Instagram Reels или другим програмам с короткими видео. Интересно, что Meta ранее объявила о запуске подобного продукта — видеоленты Vibes в приложении Meta AI.

Спецпроекты
Потужність 25 000 Па, автономність до 60 хвилин: огляд бездротового пилососа MOVA S2 Detect
Нові алгоритми обробки, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3: огляд двох моделей Phantom Ultimate від Devialet

Важно: для формирования рекомендаций приложение Sora будет учитывать активность пользователя, его местонахождение (полученное по IP-адресу), предыдущие публикации и историю запросов в ChatGPT. К счастью, эту опцию можно деактивировать в настройках.

Как и ChatGPT, Sora получит режим «родительского контроля», который позволит устанавливать ограничения на скроллинг видео, отключать алгоритмическую персонализацию и управлять тем, кто может отправлять сообщения ребенку.

Доступность

В обоих случаях доступ предлагают по приглашениям: в первую очередь только для активных пользователей Sora 1 и владельцев подписки ChatGPT Pro за $200, далее — для Plus, Team и остальных.

Развертывание началось с США и Канады, в других странах запуск ожидается «в ближайшие дни или недели».

Программирует до 30 часов без перерывов: Anthropic выпустила ИИ-модель Claude Sonnet 4.5

Популярные новости

arrow left
arrow right
ChatGPT помог автовладельцу найти Lamborghini, который угнали 2 года назад
OpenAI "полностью испортила" запуск GPT-5, но трафик удвоился, — Сэм Альтман
GPT-5 сдалась хакерам за 24 часа и выдала "рецепт" бомбы, быстрее 4o
OpenAI представила GPT-5-Codex: модель, работающая до 7 часов автономно
Google возвращает офлайн-собеседования для IT-специалистов из-за мошенничества с ИИ "за кадром"
YouTube без разрешения "улучшает" Shorts пользователей: "Не ИИ, а машинное обучение"
OpenAI ответила, почему "тупеет" ChatGPT: переключение моделей для чувствительного контента
ИИ "съел" 13% вакансий джуниоров в программировании, финансах и техобслуживании за три года, — исследование Стэнфорда
"Мы не верим в work-life balance": босс Cognition предлагает команде уйти с 9 зарплатами или работать 80+ часов в неделю
Вышла DeepSeek-V3.1: модель ИИ получила 671 млрд параметров, гибридное мышление и улучшение эффективности
Первый взгляд на NVIDIA RTX 6090: чип Rubin CPX открывает детали
ChatGPT быстро "отупел" в последние дни: пользователи подозревают тайное обновление
OpenAI готовит новый платный тариф ChatGPT Go за $10
Google Pixel 10 Pro: "каша" на первых образцах работы ИИ-режима 100x Pro Res Zoom
Вас услышали: OpenAI вернула GPT-4o в ChatGPT на фоне недовольства GPT-5
"Назовите меня придурком": ИИ можно заставить делать плохое теми же психологическими методами, что и людей
Американка покончила с собой после общения с ChatGPT — "ИИ-терапевт" написал ей предсмертную записку
Языковые модели ИИ ненадежны, однобоки и слишком самоуверенны, — исследование
Google снизил цены на генерацию видео с Veo 3 на 50%
Uber использует таксистов из Индии для обучения ИИ
McDonald's вместо IT: студенты-программисты в США не могут найти работу по специальности
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить