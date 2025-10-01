OpenAI запустила ИИ-модель Sora 2 — генерирует видео до 10 секунд, с "реальной физикой" и звуком

OpenAI представила Sora 2 — обновленную ИИ-модель для генерации видео, которая лучше понимает «реальную физику мира» и дополнительно доступна в отдельном приложении, вроде TikTok.
Sora 2
Из основного: Sora 2 создает видео на основе текстовых подсказок или фото, длительностью до 10 секунд и с синхронизированным аудио (голосами, звуковыми эффектами и т.д.); к тому же ролики теперь более реалистичны, поскольку модель «лучше понимает физику».
Sora 2 is here. pic.twitter.com/hy95wDM5nB
— OpenAI (@OpenAI) September 30, 2025
«Предыдущие видеомодели были слишком оптимистичными — они изменяли объекты и деформировали реальность, чтобы успешно выполнять текстовые запросы», — говорится в блоге OpenAI. «Например, если баскетболист промахивается, мяч может спонтанно телепортироваться к кольцу. В Sora 2, если баскетболист промахивается, мяч отскочит от щита».
Приложение для iOS
Дополнительно OpenAI запускает отдельное приложение на iOS (Android-версию обещают, но позже) — подобное TikTok, однако с контентом, созданным только искусственным интеллектом. Здесь есть функция «камео», которая позволяет вам попасть в любое видео, сгенерированное Sora. Очевидно, для этого нужно загрузить одноразовую видеозапись, чтобы подтвердить свою личность и внешность.
После генерации роликов их можно добавить в ленту, подобную TikTok, Instagram Reels или другим програмам с короткими видео. Интересно, что Meta ранее объявила о запуске подобного продукта — видеоленты Vibes в приложении Meta AI.
This is the Sora app, powered by Sora 2.
Inside the app, you can create, remix, and bring yourself or your friends into the scene through cameos—all within a customizable feed designed just for Sora videos.
See inside the Sora app👇 pic.twitter.com/GxzxdNZMYG
— OpenAI (@OpenAI) September 30, 2025
Важно: для формирования рекомендаций приложение Sora будет учитывать активность пользователя, его местонахождение (полученное по IP-адресу), предыдущие публикации и историю запросов в ChatGPT. К счастью, эту опцию можно деактивировать в настройках.
Как и ChatGPT, Sora получит режим «родительского контроля», который позволит устанавливать ограничения на скроллинг видео, отключать алгоритмическую персонализацию и управлять тем, кто может отправлять сообщения ребенку.
Доступность
В обоих случаях доступ предлагают по приглашениям: в первую очередь только для активных пользователей Sora 1 и владельцев подписки ChatGPT Pro за $200, далее — для Plus, Team и остальных.
Развертывание началось с США и Канады, в других странах запуск ожидается «в ближайшие дни или недели».
