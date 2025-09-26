Новости ИИ 26.09.2025 comment views icon

Meta запускает Vibes — собственные Shorts исключительно для ИИ-видео

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Meta запускає Vibes — власні Shorts виключно для ШІ-відео

Meta объявила о запуске Vibes — нового видеопотока в приложении Meta AI и на сайте meta.ai, предназначенного для создания и просмотра коротких видео, сгенерированных искусственным интеллектом. Формат напоминает TikTok или Instagram Reels, но здесь каждое видео создано с помощью ИИ.

CEO компании Марк Цукерберг представил Vibes в заметке в Instagram, где показал серию таких роликов. В одном из них забавные пушистые создания прыгают по кубикам, в другом кот месит тесто, а в третьем — женщина в образе древней египтянки делает селфи на балконе с видом на Древний Египет. Захватывающие сюжеты.

По словам Meta, в новой ленте пользователи будут видеть видео как от профессиональных авторов, так и от других людей. Со временем алгоритм компании будет подбирать контент под интересы зрителя.

Vibes позволяет пользователям выполнять следующие действия:

  • сгенерировать видео с нуля;
  • «делать ремиксы» уже увиденного ролика, добавляя собственные визуальные элементы;
  • накладывать музыку, менять стили;
  • публиковать готовое видео в Vibes, отправлять его в личные сообщения или распространять в Instagram и Facebook Stories и Reels.

Главный директор Meta по вопросам ИИ Александр Ванг сообщил, что компания сотрудничает с генераторами изображений Midjourney и Black Forest Labs для первой версии Vibes, параллельно развивая собственные модели ИИ.

Однако реакция аудитории оказалась довольно скептической. В комментариях под анонсом Цукерберга пользователи писали: «Никто этого не хочет», «Бро публикует ИИ-дерьмо в собственном приложении», «Думаю, я выскажусь от имени всех: что это вообще?». Это отражает общую усталость пользователей от массового распространения AI slop (ИИ-мусор) — контента, созданного искусственным интеллектом без оригинальности или ценности.

Meta запускает Vibes на фоне растущей критики ИИ-контента. Например, YouTube уже заявил о намерениях ограничивать использование некачественных генеративных видео. Особенно противоречивым выглядит то, что сама Meta еще в этом году подчеркивала: создателям стоит делать ставку на «аутентичный сторителлинг», а не на неоригинальные видео.

В то же время запуск новой функции совпал с масштабным переформатированием направления ИИ в Meta. В июне компания создала Meta Superintelligence Labs после ухода нескольких ключевых специалистов. Позже подразделение поделили на четыре группы: работа с базовыми моделями, исследования, интеграция в продукты и инфраструктура. Это соответствует стремлению Meta догнать конкурентов вроде OpenAI, Anthropic и Google DeepMind.

Итак, Meta с Vibes делает попытку занять нишу коротких видео, но на этот раз ставка сделана на генеративный контент. Для пользователей это может стать еще одним примером перегрузки соцсетей ИИ-видео без реальной ценности. Однако с технической стороны важно, что компания активно тестирует собственные и партнерские ИИ-модели и интегрирует их в продукты. Если Meta сможет совместить алгоритмы персонализации с более качественными инструментами для создателей, Vibes может перерасти из эксперимента в более интересную платформу для новых форматов самовыражения.

Источник: techcrunch

