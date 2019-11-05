OpenDataBot запустил бесплатный сервис сдачи налоговой отчетности для ФОП





Украинская платформа для работы с открытыми государственными данными Opendatabot запустила бесплатный сервис сдачи налоговой отчетности для ФОП (физических лиц-предпринимателей).

Теперь предпринимателям будет достаточно подключиться к боту в мессенджере, ответить на несколько простых вопросов и подписать ответы ЭЦП. После этого бот самостоятельно сформирует отчет и отправит его в налоговую, после чего уведомит о результатах (отчет получен, отчет принят).

Инструкция по использованию сервиса выглядит следующим образом:

Добавьте Опендатабот в Telegram, Viber или Messenger. Отправьте боту свой идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Нажмите кнопку «Добавить отчет». Отвечайте на необходимые вопросы, включая ФИО, оборот, сумму уплаченного налога, период отчета, наличие наемных сотрудников и т.д.

По оценке создателей сервиса, весь процесс занимает порядка трех минут. По их мнению, возможность бесплатно и в удаленном режиме отправить налоговый отчет будет весьма полезной для ФОП, так как если пропустить положенный срок, то можно получить штраф или лишиться статуса плательщика единого налога. Также таким образом можно сэкономить время на посещение отделения налоговой службы и средства, которые предприниматели тратят на бухгалтеров на аутсорсинге или платные онлайн-сервисы по ведению бухгалтерии.

В Opendatabot также отметили, что в данный момент более 55 тыс. украинских предпринимателей с помощью Опендатабот мониторят статус налогового долга и единого налога, так что сдача отчетов станет следующим логичным шагом, который поможет предпринимателям проще вести бизнес. Всего же количество физлиц-предпринимателей в IT-сфере выросло на 45% за последние три года, при этом общее количество ФЛП в Украине за то же время сократилось на 8%.

Напомним, что в сентябре текущего года Верховная Рада Украины ввела единую налоговую отчетность по ЕСВ и НДФЛ с 1 января 2021 года.

Источник: Opendatabot