Opendatabot: Количество физлиц-предпринимателей в IT-сфере выросло на 45% за последние три года (общее количество ФЛП в Украине за то же время сократилось на 8%)

Украинская платформа для работы с открытыми государственными данными Opendatabot подсчитала, что за последние три года общее количество ФЛП (физлиц-предпринимателей) в Украине уменьшилось на 8%, тогда как количество IT-предпринимателей за то же время выросло на 45%.

В 2017 году было зарегистрировано 2 млн ФЛП, тогда как сейчас их насчитывается только 1,8 млн, то есть за этот период общее количество ФЛП сократилось на 164 тысяч предпринимателей (-8%). В то же время количество ФЛП в IT-сфере выросло на 40 676 ИТ-предпринимателей (+45%), и их доля среди других физических лиц-предпринимателей выросла с 5% до 7,5%.

В данный момент максимальная доля IT-предпринимателей отмечается в Харьковский, Киевской и Львовской областях Украины, их доля там составляет более 14%.

На данный момент только в категории «Компьютерное программирование, консультации и связанная с ними деятельность» зарегистрировано 129,5 тыс. предпринимателей. Также предприниматели регистрируются в категориях: «Издание другого программного обеспечения», «Консультирование по вопросам информатизации», «Издание компьютерных игр», «Обработка данных и размещение информации на веб-узлах».

Если говорить об отраслях, которые обеспечили наибольший прирост новых ФЛП, то на первом месте опять идут IT-предприниматели (более 40 тыс. ФЛП за два года), за ними следуют предоставление информационных услуг (26 тыс.), здравоохранение (2,3 тыс.), приготовления блюд и напитков (2,2 тыс.), деятельность в области архитектуры (1,3 тыс.).

Остальные области набирали не более тысячи новых ФЛП за данный период. А некоторые и вовсе сокращались весьма высокими темпами, к примеру, в сфере складского хозяйства закрылось 77,5 тыс. ФЛП, в розничной торговле 55 тыс. и теле- и радиовещании (17,5 тыс.).

Источник: Opendatabot