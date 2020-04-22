Opera встроила Instagram в свой десктопный браузер, чтобы он не отвлекал пользователей на смартфонах





Разработчики браузера Opera продолжают превращать его из программы для доступа к интернету в «швейцарский нож», оснащенный огромным количеством не всегда нужных обычному потребителю функций. Так, сегодня компания объявила, что интегрировала в новую версию своего десктопного браузера Opera 68 социальную сеть Instagram. И это вдобавок к нескольким встроенным в боковую панель мессенджерам, включая Facebook Messenger и WhatsApp.

В течение последних недель люди, массово остающиеся дома и соблюдающие социальную дистанцию, стали намного активнее пользоваться мессенджерами и социальными сетями, чтобы оставаться на связи со своими друзьями и близкими. В Opera отметили, что пользователи намного чаще стали использовать именно встроенные в их браузер мессенджеры по мере того, как люди все больше времени проводят за десктопными компьютерами в свое рабочее и свободное время. Чтобы активировать Instagram в Opera, необходимо выбрать иконку Instagram в боковой панели слева и войти в свой профиль.

Многие пользователи по-прежнему считают Instagram исключительно мобильной платформой, но на самом деле разработчики уже выпустили много новых функций для своей веб-версии, включая, например, недавно открытый доступ к сториз и личным сообщениям. Теперь Opera интегрирует эти новые функции в свой браузер, делая их доступными на различных платформах. Пользователи браузера также получат доступ к своей основной ленте Instagram. Таким образом, вместе со сториз, функцией Explore и личными сообщениями, можно полноценно работать с Instagram на десктопном компьютере.

Отметим, что в 2019 году количество десктопных пользователей Opera выросло на 11% до 68 млн человек и продолжило увеличиваться до 73 млн пользователей в марте 2020 года.

Источник: Engadget