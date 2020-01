Instagram намерен добавить в веб-версию сервиса функцию личных сообщений Direct

Instagram в рамках предварительного тестирования начал внедрять раздел личных сообщений Direct в веб-версию соцсети. Доступ к Direct в браузерной версии сервиса с 14 января получил «небольшой процент» пользователей по всему миру. О том, когда следует ожидать полномасштабный запуск инструмента, будет сообщено позже, отметили представители Instagram в разговоре с The Verge.

Функционально «браузерный» Direct не отличается от версии в приложениях соцсети. Пользователи могут переписываться в чатах, начинать новый диалог как со страницы профиля, так и в разделе сообщений, отмечать понравившиеся сообщения двойным кликом, отправлять фотографии и видеть число непрочитанных сообщений. Не забыли разработчики и об уведомлениях о новых сообщениях: они будут приходить на рабочий стол, если пользователь даст на это согласие.

DMs, but make them desktop. 👍

We’re currently testing Direct messaging on the web, so you can read and reply to your messages from wherever you are. pic.twitter.com/VJ06EpETxG

— Instagram (@instagram) January 14, 2020