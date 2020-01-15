Instagram намерен добавить в веб-версию сервиса функцию личных сообщений Direct





Instagram в рамках предварительного тестирования начал внедрять раздел личных сообщений Direct в веб-версию соцсети. Доступ к Direct в браузерной версии сервиса с 14 января получил «небольшой процент» пользователей по всему миру. О том, когда следует ожидать полномасштабный запуск инструмента, будет сообщено позже, отметили представители Instagram в разговоре с The Verge.

Функционально «браузерный» Direct не отличается от версии в приложениях соцсети. Пользователи могут переписываться в чатах, начинать новый диалог как со страницы профиля, так и в разделе сообщений, отмечать понравившиеся сообщения двойным кликом, отправлять фотографии и видеть число непрочитанных сообщений. Не забыли разработчики и об уведомлениях о новых сообщениях: они будут приходить на рабочий стол, если пользователь даст на это согласие.

DMs, but make them desktop. 👍 We’re currently testing Direct messaging on the web, so you can read and reply to your messages from wherever you are. pic.twitter.com/VJ06EpETxG — Instagram (@instagram) January 14, 2020

Появление Direct в веб-версии будет полезным для всех пользователей Instagram — от рядовых «юзеров», которые в результате получат возможность больше «находиться на связи с людьми, которые им дороги», до бизнеса и популярных блогеров; также нововведение позволит «уравнять» опыт использования соцсети на различных устройствах, подчеркивают в сервисе.

Напоследок отметим, что до этого функция личных сообщений была доступна пользователям только в приложениях Instagram.

Источник: VC