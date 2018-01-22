Opera встроила защиту от майнинга криптовалют в свои мобильные браузеры Opera Mini и Opera для Android

В самом начале года мы рассказали вам о том, что в десктопном браузере Opera 50 появился встроенный блокировщик скриптов для майнинга криптовалют. Теперь же разработчики запустили эту функцию и в своих мобильных браузерах Opera Mini и Opera для Android, что позволит защитить владельцев смартфонов от перегрева аппаратной начинки и быстрой разрядки батарей мобильных устройств.

Создатели Opera напомнили, что криптовалюты продолжают оставаться горячей темой, и по мере роста их популярности все больше пользователей начинают заниматься майнингом. И если некоторые применяют для этих целей собственные дата-центры, то отдельные лица добывают цифровую валюту с помощью компьютеров и смартфонов других пользователей, причем зачастую без их ведома.

По некоторым оценкам, в мире существует более трех миллионов вебсайтов, подверженных криптоджекингу, при этом более миллиарда человек по всему миру являются жертвами скрытого майнинга, который приводит к перегреву устройств, замедлению их работы и более быстрой разрядке батареи.

Новая функция защиты от майнинга криптовалют активируется по умолчанию при включении блокировщика рекламы в Opera Mini и Opera для Android. Блокировщик рекламы может быть включен в настройках, после чего он автоматически определит и заблокирует скрипты для майнинга в коде той или иной веб-страницы.

Чтобы пользователи могли определить, защищен ли их браузер от несанкционированного криптомайнинга, в Opera создали специальный сайт www.cryptojackingtest.com, на котором можно проверить, существует ли угроза майнинга для смартфона или десктопного компьютера пользователя.

«Рядовому пользователю, посещающему тот или иной веб-ресурс, невозможно определить, существует ли риск скрытого майнинга на его мобильном устройстве. Но даже одна веб-страница, использующая скрипт для майнинга и оставленная в браузере смартфона открытой, может «съесть» до четырех с половиной часов зарядки батареи. Вот почему мы решили внедрить функцию защиты от майнинга еще и в мобильные браузеры», – отметил Ян Стандаль, вице-президент по продуктовому маркетингу Opera.

Отметим, что браузеры Opera с защитой от майнинга криптовалют уже доступны для загрузки – Opera Mini в App Store и Google Play, а Opera для Android – в Google Play.

Источник: Opera