OPPO A3x предлагает защиту военного класса MIL-STD 810H и цену 5555 грн

Компания OPPO AED Украина сообщила о выходе на украинский рынок нового смартфона OPPO A3x. Это бюджетная модель, которая отличается высоким уровнем защиты — она получила сертификат MIL-STD 810H на ударопрочность, а также сертификацию SGS. Кроме того, смартфон имеет защиту от влаги и пыли по стандарту IP54.

Смартфон OPPO A3x оснащен 6,67-дюймовым LCD дисплеем с разрешением HD+ (1604×720 пикселей) и частотой обновления 90 Гц. Максимальная яркость под солнечным светом заявлена на уровне 1000 нит. Экран защищен дважды армированным стеклом. Аппарат содержит процессор Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen1 с GPU Adreno 610, 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ встроенного хранилища eMMC 5.1. Также имеется слот для установки карты памяти. Технология RAM Expansion позволяет удвоить объем доступной оперативной памяти — до 8 ГБ.

На задней панели смартфона OPPO A3x расположилась 8-мегапиксельная основная камера с автофокусом (объектив f/2), способная записывать видео в формате до 1080/30р. Второй модуль на задней панели — датчик мерцания. Фронтальная камера получила 5-мегапиксельный сенсор. Устройство предлагает батарею емкостью 5100 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Она позволяет восстановить 50% емкости батареи за 30 минут зарядки. Производитель заявляет, что батарея способна работать на уровне более 80% от начальной емкости после 1600 циклов зарядки. Новинка имеет размеры 165,77х76,08х7,68 мм и вес 186 г.

Смартфон OPPO A3x (4/128 ГБ) в цветах Nebula Red и Ocean Blue можно приобрести на старте продаж по 6 октября по цене 5555 грн.

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