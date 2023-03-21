Oppo Find X6 Pro – камерафон с дюймовым сенсором, поддержкой RAW и портретного режима Hasselblad

Компания Oppo подготовила к выпуску новый флагманский смартфон Find X6 Pro, одной из главных особенностей которого является крупный сенсор основной камеры. Хотя многие другие характеристики и функции устройства также привлекают внимание.

Новинка оснащена 6,82-дюймовым LTPO3 AMOLED дисплеем с разрешением 3168×1440 точек, частотой обновления изображения 120 Гц и частотой опроса сенсора 240 Гц. Oppo заявляет об использовании самой яркой панели в мире, которая обеспечивает пиковую яркость 2500 нит. Функция Pro XDR позволяет дисплею регулировать яркость на уровне пикселей, что обеспечивает более широкий динамический диапазон. Дисплей покрыт новейшим защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2.

Смартфон Oppo Find X6 Pro содержит флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, оперативную память объёмом 12 или 16 ГБ и встроенное хранилище UFS 4.0 ёмкостью 256 или 512 ГБ.

На задней панели Find X6 Pro расположена тройная камера с 50-мегапиксельными сенсорами. При этом Oppo заявляет, что все три камеры оснащены самыми крупными датчиками изображения (в мире смартфонов) для своих позиций. Главный модуль содержит сенсор диагональю 1 дюйм с пикселями размерами 1,6 мкм, дополненный фазовым автофокусом, лазерным автофокусом, оптической системой стабилизации изображения и объективом (23 мм) с диафрагмой f/1.8.

Перископический телефото модуль имеет 1/1,56-дюймовый сенсор с пикселями размерами 1 мкм. Здесь применяется фазовый автофокус, оптическая система стабилизации изображения и объектив с диафрагмой f/2.6. Этот модуль обеспечивает 2,8-кратное оптическое увеличение (65 мм) и 6-кратное гибридное увеличение. Наконец, сверхширокоугольный модуль тоже имеет 1/1,56-дюймовый сенсор, PDAF и OIS. Однако объектив обеспечивает угол обзора 110 градусов (15 мм) и имеет диафрагму f/2.2. Камера может похвастаться поддержкой RAW, съёмкой видео 4K/60р и поддержкой режима Hasselblad Portrait Mode, имитирующим съёмку объективами XCD30 и XCD80. Фронтальная камера – 32-мегапиксельная.

В Oppo Find X6 Pro установлена батарея ёмкостью 5000 мАч. Заявлена поддержка быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт и быстрой беспроводной зарядки мощностью 50 Вт. Аппарат работает под управлением операционной системы Android 13 с фирменной оболочкой ColorOS 13.1.

Цена Oppo Find X6 Pro в Китае начинается с $872 за модификацию с 12/256 ГБ памяти и достигает $1017 за топовую версию с 16/512 ГБ памяти.

Источник: xda-developers