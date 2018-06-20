Oppo также сделала люксовый смартфон Find X Automobili Lamborghini Edition: полная зарядка за 35 минут, 512 ГБ флэш-памяти и цена €1700

Вчера был представлен смартфон Oppo Find X, который выделяется в первую очередь дизайном и конструкцией – большой экран, занимающий 92,25% площади лицевой панели, и выездной модуль с основной и фронтальной камерами. Но вместе с обычным Oppo Find X была представлена еще и люксовая версия под названием Oppo Find X Lamborghini Edition, которая выделяется не только внешностью, но и рядом технических особенностей. С них и начнем.

Итак, Oppo Find X Automobili Lamborghini Edition – первый серийный смартфон производителя с поддержкой технологии быстрой зарядки Super VOOC, о которой мы впервые услышали еще в начале 2016 года. Так вот, используя 50-ваттное зарядное устройство (10 В при 5 А) можно полностью зарядить аккумулятор Oppo Find X Automobili Lamborghini Edition (3400 мА·ч) всего за 35 минут! Для сравнения, текущая технология быстрой зарядки VOOC Flash почти в три раза медленнее – в данном случае на зарядку потребуется 90 минут.

Еще одно отличие люксовой версии Oppo Find X Automobili Lamborghini Edition от обычной Oppo Find X – 512 ГБ встроенной флэш-памяти. По другим характеристикам отличий между новинками нет, а вот по дизайну, конечно же, есть.

Задняя крышка у Oppo Find X Automobili Lamborghini Edition выполнена из углеродного волокна. Зачем это нужно, учитывая применение поверх 3D-стекла, — неясно. Видимо, чтобы хоть как-то оправдать цену устройства, которая составляет целых €1700. Впрочем, на фоне стартовой цены в €2100 за Huawei Mate RS Porsche Design, Oppo Find X Lamborghini Edition еще можно считать доступной моделью (относительно).

Об известной итальянской «конюшни» Oppo Find X Automobili Lamborghini Edition напоминает не только названием. На заднюю панель устройства нанесен узнаваемый логотип бренда с изображением разъяренного быка. Эмблемами с быком украшены также и комплектный адаптер питания ЗУ, и упаковка, а провод кабеля ЗУ окрашен в оранжевый цвет.

Источник: gsmarena