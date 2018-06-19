Смартфон Oppo Find X получил дисплей без выреза и выдвижной блок камер

Компания Oppo подготовила к выпуску свой новый смартфон Find X, который отличается наличием дисплея, который занимает почти всю лицевую панель. Соотношение размеров экрана к размеру самого смартфона составляет 92,25% (хотя в утечке постера сообщалось о более высоком значении – 93,8%). Сам дисплей выполнен на базе технологии OLED, имеет закруглённые боковые грани, обладает диагональю 6,4 дюйма и поддерживает Full HD+ разрешение.

Как и было обещано, у дисплея практически нет рамок с трёх сторон и нет выреза в верхней части, где могли бы разместиться камера, сенсоры и динамик. В новинке применяется достаточно оригинальное решение с выдвижным блоком камер. Когда смартфон не используется, этот блок утоплен в корпусе. Но когда пользователь активирует смартфон или запускает приложение камеры, блок автоматически поднимается при помощи встроенного моторизированного механизма. На лицевой части этого блока расположены динамик, 25-мегапиксельная камера и система 3D сканирования лица пользователя. Задняя часть содержит двойную камеру на базе 16- и 20-мегапиксельного сенсоров, а также LED вспышку. Как отмечает производитель, камера может открываться всего за 0,5 секунды.

Смартфон Oppo Find X содержит процессор Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной флэш-памяти. В устройстве применяется батарея ёмкостью 3730 мАч. При этом поддерживается технология быстрой проводной зарядки Oppo VOOC. Сканера отпечатков пальцев здесь нет. Аппарат позволяет устанавливать две SIM-карты и поддерживает глобальные частотные диапазоны LTE. В качестве операционной системы используется версия Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой Oppo Color OS.

Oppo Find X будет первым смартфоном компании, официально продаваемым в странах Европы и Северной Америки (ранее география продаж была ограничена Китаем, Индией, Филиппинами и некоторыми другими странами Азии). Однако цена новинки пока не уточняется.

Источник: The Verge