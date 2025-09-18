Все слухи об Apple iPhone 18 Pro: дизайн предшественника сохранят, но зона MagSafe станет "полупрозрачной"

Несмотря на то, что iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone Air еще не поступили в продажу, слухов о следующей серии смартфонов Apple появляется все больше. Из последнего: ожидается, что iPhone 18 Pro и Pro Max сохранят дизайн предшественника, но в дополнение получат полупрозрачную зону MagSafe.

Согласно инсайдерскому каналу Digital Chat Station (через Macrumors) с более чем 3 млн подписчиков на Weibo, iPhone 18 Pro и Pro Max получат тот же дизайн системы задней камеры, что и в iPhone 17 Pro, то есть «плато» с тремя объективами, расположенными в виде треугольника. Ожидается, что размеры дисплеев останутся неизменными — 6,3 и 6,9 дюйма, тогда как керамическая область Ceramic Shield на задней панели будет иметь «немного прозрачный дизайн», но без подробностей.

В публикации также сказано, что модели iPhone 18 Pro будут оснащены системой охлаждения с «испарительной камерой из стали». В случае предшественника, по словам Apple, система интегрирована лазером в алюминиевый корпус, но не очень понятно, присутствуют ли там другие типы металла. Разборки устройств, которые должны появиться в ближайшие дни, предоставят больше деталей.

Среди других слухов можно вспомнить отчет тайваньской Commercial Times, которая сообщала, что модели iPhone 18 Pro будут оснащены чипом A20 Pro, изготовленным по последнему 2-нм технологическому процессу TSMC. Также устройства якобы получат модем Apple C2, а не Qualcomm. Ранее инсайдер Instant Digital утверждал, что модели iPhone 18 Pro получат уменьшенный Dynamic Island и не будут иметь подэкранного Face ID.

В остальном ожидается, что Apple разобьет релиз iPhone 18 на две части: первыми, традиционно осенью, представят премиальные модели и первый складной iPhone, тогда как базовые версии отложат на весну следующего года. Все, чтобы «оживить» продажи смартфонов.