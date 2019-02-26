ОС Android получила сертификацию FIDO2 и позволит авторизоваться в приложениях и на сайтах при помощи отпечатка пальца

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Операционная система Android получила сертификацию FIDO2. Это означает, что владельцы мобильных устройств на базе этой ОС смогут осуществлять авторизацию на совместимых сайтах и приложениях, используя сканер отпечатков пальцев или физический ключ безопасности. Соответственно, вводить пароль при этом не потребуется.

При этом отмечается, что для использования новых преимуществ, совсем не обязательно использовать передовое мобильное устройство. Новая сертификация позволит осуществлять упрощённую авторизацию без ввода пароля на любом совместимом устройстве, работающем под управлением ОС Android 7.0 Nougat или более новой версии. Для этого может потребоваться обновление Google Play Services.

Также сообщается, что разработчики приложений и веб-приложений могут добавлять FIDO-авторизация в свои проекты при помощи простого вызова API.

Источник: Engadget