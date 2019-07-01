ОС Fuchsia уже близко. Google запустил официальный сайт для разработчиков Fuchsia.dev





На днях Google запустил новый сайт для разработчиков под названием Fuchsia.dev. Да, это именно то, о чем вы подумали — официальный сайт таинственной операционной системы для широкого спектра устройств, разработка которой в рамках одноименного проекта ведется несколько последних лет.

На сайте собрана все официальная документация с инструкциями и другой полезной информацией для разработчиков, желающих стать частью сообщества ОС Fuchsia. Все это было доступно ранее на странице проекта Fuchsia в Google Git, но теперь информация представлена в более удобной форме упорядоченной структуры (каталога) и доступна на сайте Google. Сам же сайт, как можно увидеть, перейдя по ссылке внизу заметки, пока находится в разработке. Но его само его появление — явное свидетельство того, что формальный анонс ОС уже не за горами.

Напомним, Fuchsia представляет собой проект операционной системы с открытым исходным кодом, предназначенной для работы на широком спектре устройств — от устройств умного дома и интернета вещей до смартфонов, ноутбуков и настольных ПК. Задумка состоит в том, чтобы создать настоящую единую операционную систему, о которой многие так давно мечтают. В отличие от хорошо известным всем Android и Chrome OS, которые базируются на ядре Linux, ОС Fuchsia базируется на новом микроядре под названием Zircon, требующем меньше кода для запуска. То есть, Fuchsia будет принципиально отличаться от Android. При этом ОС должна получить поддержку приложений Android. Ее интерфейс и ПО пишутся с применением Flutter SDK, позволяющего создавать кроссплатформенный код с возможностью запуска и на Android, и на iOS. Кроме того, в Fuchsia поддерживается язык Dart (он же — Sky), а также более популярные C/C++, Go и Apple Swift.

Примерно год назад на Bloomberg выходил большой материал, где говорилось, что Fuchsia дебютирует через три года и в конечном итоге заменит все программные платформы Google (Android, Wear OS и Chrome OS). Но недавняя конференция разработчиков Google I/O позволила узнать, что цели, которые ставятся в рамках проекта Fuchsia, другие. Глава направления Android и Chrome OS Хироши Локхаймер в интервью The Verge рассказал, что Fuchsia нельзя назвать заменой Android или Chrome OS.

«На самом деле Fuchsia не об этом» — сказал Хироши Локхаймер, комментируя слухи о том, что Fuchsia — это потенциальная замена Android и Chrome OS, — «Предназначение Fuchsia — двигать научно-технический прогресс в плане [развития] операционных систем и вещей, которые мы можем получить из Fuchsia и использовать в других продуктах».

Источник: Fuchsia.dev