ОС Windows Lite будет поддерживать устройства с двумя экранами

Microsoft готовит новую облегчённую версию Windows для планшетных компьютеров и ноутбуков начального уровня, которые смогут составить конкуренцию хромбукам на базе Chrome OS. Источники, знакомые с планами Microsoft, сообщают, что софтверный гигант оптимизирует интерфейс Windows с учётом двух экранов. Подобные устройства могут появиться уже в этом году, в зависимости от готовности производителей чипов и ПК.

Windows Lite, в соответствии со своим кодовым названием, является урезанной версией Windows 10, изначально предназначенной для устройств с двумя экранами. Intel уже подталкивает OEM-производителей к созданию этой категории устройств, показав ранее несколько собственных прототипов компактных компьютеров, похожих на концепцию Microsoft Courier – проект складного планшета с двумя дисплеями, от которого компания отказалась в 2010 году. В любом случае Microsoft хочет, чтобы её операционная система была готова к подобного рода гаджетам.

Интерфейс Windows Lite будет отчасти похож на тот, что сейчас используется в Windows 10. Это нечто среднее между тем, что Microsoft делает со своей оболочкой в Surface Hub и ограниченной функциональностью пользовательского интерфейса Windows Phone Continuum. Впервые о Windows Lite стало известно в конце прошлого года с подачи Брэда Сэмса с сайта Petri, который недавно показал, как может выглядеть интерфейс этой системы.

Возможно, Microsoft изначально ориентировалась на устройства с двумя экранами, но теперь план компании заключается в том, чтобы составить конкуренцию Chrome OS. Ранее Microsoft пыталась сделать это с помощью версии Windows 10 S, а сейчас планирует выпустить что-то намного более простое. В начале мая ожидается конференция разработчиков Build, и это было бы отличным поводом для того, чтобы рассказать более подробно о своей стратегии.

Источник: The Verge