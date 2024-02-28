Новости Технологии 28.02.2024 в 09:36 comment views icon

Осенью Meta планирует продемонстрировать «настоящие» умные очки дополненной реальности ─ СМИ

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Уже давно ходили слухи, что Meta работает над умными очками дополненной реальности. Похоже, что в этом году наконец-то можно будет их увидеть.

Business Insider ссылается на источники в Meta и утверждает, что компания планирует продемонстрировать пару «настоящих» умных очков дополненной реальности этой осенью на Meta Connect. Очки получили внутреннее название Orion. Они являются отдельным продуктом от недавно выпущенных Ray-Ban Meta Smart Glasses и гарнитур Meta Quest. Публикация также рассказывает, что Meta испытывает большое внутреннее давление, чтобы иметь высококачественную демонстрацию, а некоторые инсайдеры компании экспериментировали с продвинутыми прототипами.

Тем не менее, похоже, что очки Orion еще не готовы к демонстрации в целом. Business Insider говорит, что даже если очки продемонстрируют на Meta Connect, они не будут доступны для широкой аудитории. В прошлом году сообщалось, что в 2024 году компания планирует «внутренний» запуск очков, а публичный выпуск запланирован на 2027 год. Вероятно, что к этому времени можно будет увидеть третье поколение умных очков Ray-Ban (в 2025 году), которые получат «полосу нейронного интерфейса» в качестве устройства ввода. Скорее всего, демонстрация будет средством привлечения внимания публики к тому, что должно произойти в будущем.

Источник: The Verge

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