Ошибка в Play Store постоянно отображает наличие уже установленных обновлений





В магазине Google Play Store обнаружилась ошибка, которая приводит к тому, что некоторые приложения постоянно показывают наличие обновления для той же самой версии, которая уже установлена на смартфоне пользователя. Такая проблема встречается у различных пользователей. Данная ошибка затрагивает различные приложения от самой Google, такие как YouTube TV, Google Docs, Sheets, Slides, Gmail и др.

Пользователи начали замечать, что в разделе «Мои приложения и игры» перечислены некоторые доступные обновления для их приложений, некоторые из которых будут загружены и установлены. Однако номер версии приложения у обновления и уже установленного приложения полностью совпадает. Таким образом, предполагается, что уведомление о наличии обновления является ошибочным. Интересно, что на некоторых устройствах обновления либо исчезают, либо заменяются другими приложениями, когда приложение Play Store закрывается через диспетчер задач.

Обновлённые приложения могут быть перечислены в разделе «Недавно обновлённые» на этой же странице. Интересно, что некоторые сторонние приложения также сообщают о необходимости обновления для той же версии, которая в настоящее время установлена ​​на устройстве. Вместе с тем, некоторые обновления приложений сразу же переходят к этапу установки без загрузки пакета обновления.

Отметим, данная ошибка не является серьёзной, и многие пользователи могут её и вовсе не заметить.

Источник: neowin