Ошибка в приложении Google Сообщения оставляет камеру включенной в фоне и разряжает батарею

Пользователи Reddit обратили внимание на ошибку в приложении Google Сообщения (Google Messages), которая влияет на нагрев телефона и быстрый разряд батареи. Она может появиться, если пользователь заходил в приложение и отправлял изображение из Галереи. На Android камера включается при входе в Галерею, чтобы была возможность сделать снимок. В некоторых случаях приложение камеры продолжало работать в фоне, даже когда пользователь сворачивал Google Сообщения.

Журналисты издания 9to5google отследили проблему и создали инструкцию по исправлению ошибки. Самый простой способ — это закрыть Google Сообщения из Последних приложений.

Также можно радикально решить проблему, запретив приложению доступ к камере. Для этого нужно нажать и удерживать значок «Сообщения» в панели запуска и коснуться значка информации. В столбце «Конфиденциальность» выбираем «Разрешения». В этом пункте нужно найти «Камера» и установить переключатель в положение «Не разрешать».

Комментариев от Google пока не было.