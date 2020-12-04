В Google Messages появилась запланированная отправка сообщений

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В некоторых приложениях, таких как Gmail и Telegram, есть функция отправки сообщений в заданное время. Теперь же такая возможность стала доступной и пользователям приложения Google Messages.

Тестирование функции отложенной отправки сообщений начала тестироваться в Google Messages в прошлом месяце. Теперь же функция начинает распространяться среди более широкой аудитории пользователей, как минимум, в США.

Поскольку развёртывание только начинается, может пройти некоторое время, прежде чем пользователи смогут воспользоваться новой возможностью на своём смартфоне. Чтобы проверить её доступность, достаточно нажать и удерживать кнопку отправки в чате. Если функция ещё не доступна, то откроется интерфейс темы MMS. Если же функция уже доступна в приложении, то откроется диалоговое окно планирования отправки сообщения.

Следует отметить, что запланированное сообщение отправится в заданное время только в том случае, если смартфон в это время включен и имеет установленное соединение. Пользователь может выбрать время и дату из набора предопределённых дат или выбрать конкретный момент. Запланированное сообщение появится в чате в режиме предварительного просмотра, на него можно нажать, если нужно удалить или изменить текст.

Работа с темой MMS теперь вынесена в меню в виде трёх точек в правом верхнем углу чата.

Источник: androidpolice