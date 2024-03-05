Основатель Amazon Джефф Безос опередил Илона Маска и снова стал самым богатым человеком мира

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, во вторник состояние Безоса достигло $200 млрд, вернув ему лидерские позиции в рейтинге миллиардеров.

Business Insider отмечает, что в 2017 году Безос впервые обогнал сооснователя Microsoft Билла Гейтса как самого богатого человека мира, а последний раз удерживал это звание в 2021-м — до того, как его потеснил Илон Маск (в определенный момент преимущество гендиректора Tesla достигало $142 млрд).

Безос вернул себе первое место после длительного роста акций Big Tech на фоне бума искусственного интеллекта. Миллиардер владеет аэрокосмической компанией Blue Origin и 9% гиганта электронной коммерции Amazon (только в этом году акции компании выросли на 17%).

Маск и владелец бренда товаров роскоши LVMH Бернар Арно расположились на втором и третьем местах соответственно — с $198 и $197 млрд. Акции Tesla в этом году упали на 24%.

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