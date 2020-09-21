Основатель Nikola покидает совет директоров на фоне обвинений компании в мошенничестве

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Основатель исполнительный председатель компании Nikola Тревор Милтон уходит из совета директоров после заявлений о том, что стартап ввёл в заблуждение инвесторов. Напомним, компания занималась разработкой автомобиля с нулевыми выбросами.

Вместо Милтона пост председателя совета директоров займёт нынешний участник совета Стивен Гирски, который ранее занимал пост заместителя председателя в GM. После того, как огласила эти кадровые перестановки, её акции упали в цене на 22%.

«Мы по-прежнему привержены достижению наших целей и созданию ценности для наших акционеров», — заявил главный исполнительный директор компании Nikola Марк Рассел.

Занимающийся разработкой электрического грузовика стартап подвёргся тщательной проверке после появления публикаций о том, что компания занималась «ложью и обманом». 10 сентября, вскоре после того, как GM объявила о приобретении 11-процентной доли Nikola, компания Hindenburg Research опубликовала отчёт под названием «Nikola: как использовать океан лжи в партнёрстве с крупнейшим производителем автомобилей в Америке». В этой публикации Nikola обвиняется в преувеличении прогресса в развитии её технологий. В частности, в публикации заявляется, что видео с движущимся вниз по склону грузовиком является постановочным.

В свою очередь Nikola назвала этот отчёт «ложным и дискредитирующим» и утверждает, что он содержит «десятки» неточных заявлений. Вместе с тем, компания не оспаривала, что инсценировала видео с грузовиком. Но при этом обращается внимание на тот факт, что компания описала грузовик как «в движении», а не «приводимый в движение собственной силовой установкой». В заявлении Nikola также говорится, что Hindenburg Research пыталась использовать свой отчёт для негативного манипулирования рынком.

Милтон опубликовал короткое заявление в Twitter, в котором пояснил причины своих действий и последующие шаги.

«В центре внимания должна быть компания, а не я», — сказал он. «Я планирую защитить себя от ложных обвинений, выдвинутых против меня внешними недоброжелателями» и буду «поддерживать компанию со стороны».

По данным Bloomberg, Комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку США проверяет компанию. Кроме того, Министерство юстиции США также проводит собственное расследование данной ситуации.

4 июня этого года Nikola стала публичной и провела первичное размещение акций. Вскоре после этого стоимость её акций взлетела так высоко, что стоимость Nikola оказалась выше, чем у Ford.

Источник: The Verge