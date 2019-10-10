«Нова Пошта»: опубликованные тарифы на авиадоставку по Украине не соответствуют действительности





В конце лета «Нова Пошта» в тестовом режиме начала доставлять посылки авиатранспортом, задействовав для нового сервиса самолет Ан-26, участвующий в съемках «Неудержимых». На этой неделе компания опубликовала на сайте тарифы на авиадоставку между западными и восточными городами Украины, которые начали действовать с 1 октября 2019 года.

Обновлено: в соответствующем комментарии ITC.ua пресс-служба компании «Нова Пошта» сообщила, что тарифы на авиадоставку были опубликованы на сайте компании по ошибке и настоящие тарифы будут другими. Какими они будут и когда состоится официальный запуск услуги, не уточняется.

На момент написания этих строк раздел с авиа тарифами недоступен на сайте «Новой Пошты», но копию страницы можно найти в кэше поисковой системы Google. Судя по всему, раздел опубликовали раньше времени. Как бы там ни было, узнать расценки можно уже сейчас.

Итак, стоимость доставки варьируется от 70 грн за отправление до 0,5 кг до 975 грн за отправление весом до 30 кг. Для посылок с меньшим весом установлены промежуточные тарифы: — 75 грн до 1 кг, 110 грн — до 2 кг, 200 грн — до 5 кг, 355 грн — до 10 кг, 665 грн — до 20 кг.

Напомним, изначально авиадоставку наладили между Киевом и Львовом, а затем приступил к полетам по маршруту Львов-Днепр. Теперь же услугу расширили на 22 города западной и восточной Украины. Воспользоваться авиадоставкой можно будет при отправке посылки из Львова, Мукачева, Ужгорода, Дрогобыча, Мостиской, Новояровска, Самбора, Стрыя, Червонограда в Днепр, Запорожье, Кременчуг, Кривой Рог, Кропивницкий, Мариуполь, Николаев, Полтаву, Северодонецк, Славянск, Сумы, Харьков, Херсон. Разумеется, в обратном направлении услуга тоже работает.

При использовании авиадоставки отправление доставляется на следующий день до 18:00 при условии оформления в отделении Львова, Днепра или Запорожья до 18:00, а в других городах — до 15:00. То есть, с авиа можно доставить посылку на день быстрее по сравнению с обычной доставкой.

Источник: «Нова Пошта»