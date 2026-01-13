Новости WTF 13.01.2026 comment views icon

От аферы с RTX 5090 за $999 пострадали 42 человека — продавец присылал поясные сумки вместо видеокарт

Андрій Русанов

Від афери з RTX 5090 за $999 постраждали 42 особи — продавець надсилав поясні сумки замість відеокарт

Во времена, когда видеокарты и другие устройства с памятью дорожают, удивительным кажется предложение Gigabyte Aorus RTX 5090 за полцены. Это ощущение привело в ловушку десятки людей на Amazon.

До совершения мошеннической сделки, которая стартовала примерно в конце декабря 2025 года, продавец Fitter’s Niche Direct, зарегистрированный в Китае, имел безупречную репутацию на Amazon, с 99% положительными оценками клиентов, основанными на почти 1800 отзывах. На первый взгляд, это обычный интернет-магазин. Однако Tom’s Hardware пишет только о пяти товарах в его ассортименте: три обычные поясные сумки, одна эластичная лента для растяжки и одно подозрительное объявление о «нишевой видеокарте Fitter’s Gigabyte Aorus GeForce RTX 5090 Master 32G». Ссылка до сих пор доступна, но предостерегаем от её использования.

Конечно, объявление о потрясающе дешевых товарах должны вызывать лишь подозрение, но нашлось по меньшей мере 42 человека, которые откликнулись и были обмануты. Вместо видеокарты им приходила поясная сумка, также известная как сумка-бананка. Украинцам этот аксессуар может напомнить 1990-е годы, когда они были чрезвычайно распространены, как и всевозможные мошенничества.

Скриншот Amazon

«Эти ребята — мошенники; они прислали мне поясную сумку за $1000, а не видеокарту, которую я заказал. Не покупайте ничего в этом магазине», — пишет один из покупателей.

«Заказала видеокарту, а взамен получила поясную сумку. Теперь Amazon задерживает возврат, поскольку я вернула поясную сумку, а не 5090», — отмечает другая пострадавшая.

Первые жалобы на эту позицию датированы 28 декабря 2025 года, а последний случай мошенничества произошел вчера, 12 января. Так что, похоже, афера все еще активна, и следует держаться подальше от этого продавца. Неизвестно, была ли учетная запись Amazon похищена или ее владелец внезапно решил незаконно заработать на ажиотаже из-за дефицита.

Как можно видеть, пользователи сталкиваются с проблемой уже на этапе возврата ненужных сумок, и можно предположить, что правоохранителям будет сложно достать афериста в Китае. Иногда предложения недорогих компьютеров и комплектующих действительно случаются, но такие случаи нечастые и очень специфические.



