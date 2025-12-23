Новости Устройства 23.12.2025 comment views icon

Счастливчик приобрел игровую видеокарту NVIDIA за $8,4 — стоила $230, когда вышла

Щасливець придбав ігрову відеокарту NVIDIA за $8,4 — коштувала $230, коли вийшла

Эта видеокарта NVIDIA вышла несколько лет назад и в свое время имела большой успех у аудитории Steam. Как свидетельствует недавний обзор ITC.ua, она что-то может и сейчас.

Пользователю Reddit Lucky_Mess4798 удалось приобрести NVIDIA GTX 1660 Super всего за $8,4 в местном американском секонд-хенде Goodwill (пост почему-то удален модератором, но обсуждение осталось). Видеокарта в рабочем состоянии и, судя по опубликованному фото, изготовлена MSI. Предназначенная для разрешения 1080p видеокарта сейчас продается от $50 до $100 в магазинах подержанных товаров.

Выпущенная в октябре 2019 года, GeForce GTX 1660 Super базировалась на архитектуре Turing и стоила на старте продаж $229. Одной из главных особенностей GTX 1660 Super была более быстрая память GDDR6 по сравнению с GDDR5 у GTX 1660 без слова Super, которая обеспечивала лучшую пропускную способность и общую производительность. На всякий случай напомним, что серия GTX 1000 не поддерживает трассировку лучей.

Видеокарта все еще достаточно мощная, поскольку может справиться с популярными киберспортивными и некоторыми более старыми играми и поддерживает FSR. Современная технология AMD может помочь в некоторых случаях, когда недостаточно 6 ГБ видеопамяти. А за $8,4 она выглядит очень привлекательно — если цель поиграть хоть во что-то.

Это не самая низкая цена, за которую можно приобрести подобную видеокарту. Во время «Черной пятницы» одному из геймеров посчастливилось найти несколько более слабую NVIDIA GTX 1060 за $5, но его ждало некоторое разочарование. Кто-то вообще получил RTX 3060 бесплатно, или очень недорого приобрел полноценный игровой ПК.

