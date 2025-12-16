Новости Технологии 16.12.2025 comment views icon

Разработчик ИИ приобрел за €7500 исправную станцию NVIDIA Grace Hopper с 960GB ГБ LPDDR5X стоимостью от $80 000 — но пришлось потрудиться

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новостей

Розробник ШІ придбав за €7500 справну станцію NVIDIA Grace Hopper з 960GB ГБ LPDDR5X вартістю від $80 000 — довелося трохи попрацювати над нею

Помимо «золотой» оперативной памяти, рабочая станция NVIDIA оснащена двумя суперчипами Grace Hopper, двумя 7-ядерными процессорами Grace и двумя GPU Hopper H100.

Нереально удачное приобретение позволяет локально запускать большую языковую модель с 235 млрд параметров. Счастливчик Дэвид Ноэль Нг объясняет в своем блоге, что за $10 000 сейчас можно приобрести лишь «подержанные графические процессоры, едва способные обрабатывать 70 млрд». Вероятно, у Дэвида неплохо идут дела, поскольку когда он увидел «явно фейковое» предложение в Reddit, он решил рискнуть. Однако даже в такой ситуации покупатель не потерял рассудок, добившись скидки от начальной цены €10 000.

«Оказывается, я живу рядом с продавцом, и он управляет интернет-магазином, который продает модифицированное серверное оборудование NVIDIA как настольные компьютеры. Это все еще казалось довольно рискованным, поэтому я провел некоторое исследование и нашел видеообзор одного из его настольных компьютеров на YouTube. Поскольку сделка теперь казалась по крайней мере правдоподобной, а продавец был всего в двух часах езды и согласился принять наличные, пришло время отправиться в баварское путешествие», — пишет Дэвид Ноэль Нг.

Конечно же, предложение имело оговорки, объясняющие огромную скидку и содержало риски монтажа, но, забегая вперед, все прошло нормально и станция заработала. Охлаждение системы было переделано с жидкостного на воздушное, она имела неопрятный вид, потеряла возможность установки в стойку и работала от блока питания 3000 Вт, 230 В на 48 В.

Память 2 x 480 ГБ LPDDR5X ECC, которая, как пишет Tom’s Hardware, уже оправдывает приобретение, была не единственной, установленной в рабочей станции. На ее борту также установлены 2x 96 ГБ памяти HBM3, так что общий объем «оперативки» составляет 1152 ГБ. Компоненты системы объединяются по технологии NVLink-C2C с пропускной способностью 900 ГБ/с, общий TDP можно программировать от 1000 Вт до 2000 Вт, в наличии интерфейсы подключения 2x PCIe Gen4 M.2 22110/2280, 4x FHFL PCIe Gen5 x16, 1x USB 3.2, 1x RJ45 IPMI и 1x Mini Displayport.

Приведение этого «ПК» в порядок потребовало изрядной работы паяльником и другими инструментами, которую автор увлекательно описывает в блоге. Кроме грязи, система была крайне шумной и чрезвычайно грелась, но продавец честно продемонстрировал ее Дэвиду именно в таком виде.

Розробник ШІ придбав за €7500 справну станцію NVIDIA Grace Hopper з 960GB ГБ LPDDR5X вартістю від $80 000 — довелося трохи попрацювати над неюРозробник ШІ придбав за €7500 справну станцію NVIDIA Grace Hopper з 960GB ГБ LPDDR5X вартістю від $80 000 — довелося трохи попрацювати над неюРозробник ШІ придбав за €7500 справну станцію NVIDIA Grace Hopper з 960GB ГБ LPDDR5X вартістю від $80 000 — довелося трохи попрацювати над неюРозробник ШІ придбав за €7500 справну станцію NVIDIA Grace Hopper з 960GB ГБ LPDDR5X вартістю від $80 000 — довелося трохи попрацювати над неюРозробник ШІ придбав за €7500 справну станцію NVIDIA Grace Hopper з 960GB ГБ LPDDR5X вартістю від $80 000 — довелося трохи попрацювати над неюРозробник ШІ придбав за €7500 справну станцію NVIDIA Grace Hopper з 960GB ГБ LPDDR5X вартістю від $80 000 — довелося трохи попрацювати над неюРозробник ШІ придбав за €7500 справну станцію NVIDIA Grace Hopper з 960GB ГБ LPDDR5X вартістю від $80 000 — довелося трохи попрацювати над нею

«Если бы это был спонсируемый пост, они, пожалуй, не позволили бы мне упомянуть о температуре графического процессора в 16 млн градусов или о том, где мне пришлось свободно паять компоненты, молясь богам электроники», — замечает новый владелец.

Для очистки и отладки он использовал изопропиловый спирт, четыре переработанных недорогих жидкостных охладителя Arctic AiO, несколько медных деталей, вырезанных на программируемом фрезерованном станке, килограмм деталей, напечатанных на 3D-принтере. Финальный результат работы можно увидеть на обложке. Очевидно, разницу в цене частично покрыли навыки и работа мужчины, потому это не совсем дармовая покупка.

Популярные новости

arrow left
arrow right
AI Молодец! Киевстар и Минцифры дарят смартфон за название к национальному ИИ
Исследователь ИИ "взломал" все онлайн-опросы: "автономный синтетический респондент" обходит 99,8% попыток обнаружения ботов
Вайбкодинг в Google Antigravity удалил все файлы на диске D без разрешения пользователя
Стартап интегрирует процессоры Nvidia Jetson в умные фонари — владельцы смогут получать деньги за обучение ИИ
ИИ-фейк с обвалом ЖД-моста остановил 32 реальных поезда в Британии
Спам ИИ-"исследований": arXiv будет тщательнее отбирать научные публикации
NVIDIA не будет поставлять видеопамять партнерам — это выбьет с рынка небольших производителей видеокарт
В два раза быстрее Cyberpunk 2077 на Lenovo Legion Go 2: карманный ускоритель ИИ как генератор кадров
"Я лучше умру": Гильермо дель Торо объяснил, почему не коснется генеративного ИИ
Ubisoft показала шутер Teammates с "умными" NPC на ИИ, которые реагируют на голосовые команды
Трамп разрешил NVIDIA продавать ИИ-чипы H200 в Китай, но взял 25%
"Школьный ИИ" натравил полицию на ученика, потому что спутал чипсы с пистолетом
Ноутбучная NVIDIA RTX 4090 обогнала 5090 после шунтирования резистора
NVIDIA заменит RTX 5090 FE скандальному ютуберу, который разобрал видеокарту и не смог собрать
Новая версия: NVIDIA RTX 50 SUPER задерживаются до Q3 2026, а не отменены
"Инновации прославят человечество": Мэтью Макконахи и Майкл Кейн лицензировали свои голоса для ИИ
Amazon доверил обзор сериала "Фоллаут" ИИ: тот перенес действие в 1950-е годы и раздражал зрителей искусственным голосом
Китайцы запустили ИИ-суперкомпьютер, "имитирующий человеческий мозг" — размером с микроволновку и работает от обычной розетки
NVIDIA вернула поддержку PhysX в видеокарты RTX 50
Новая ИИ-модель Apple пишет тексты в 128 раз быстрее ChatGPT и конкурентов
Более миллиона человек еженедельно говорят с ChatGPT о самоубийстве
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить