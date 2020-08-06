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Отчёт «Киевстар»: рост потребления мобильных данных на 54,3%, 1 млн пользователей домашнего интернета, 2 тыс. новых населённых пунктов подключены к сети 4G

Отчёт «Киевстар»: рост потребления мобильных данных на 54,3%, 1 млн пользователей домашнего интернета, 2 тыс. новых населённых пунктов подключены к сети 4G

Отчёт «Киевстар»: рост потребления мобильных данных на 54,3%, 1 млн пользователей домашнего интернета, 2 тыс. новых населённых пунктов подключены к сети 4G


Оператор сотовой связи «Киевстар» опубликовал отчёт о финансовых результатах по итогам работы во втором квартале 2020 года.

Отмечается, что во втором квартале 2020 года абоненты «Киевстар» увеличили использование услуг связи и интернета. Так, потребление минут на абонента (MoU) выросло на 12,2% – с 571 во втором квартале 2019 года до 641 во втором квартале 2020 года. В тот же период использование мобильного интернета выросло на 54,3%, до 5,0 ГБ на абонента, в то время как средний доход от абонента (ARPU) увеличился на 9,4%.

Абонентская база «Киевстар» во втором квартале 2020 года составляла 25,4 млн. Тенденция к уменьшению количества активных sim-карт обусловлена негативными демографическими процессами, а также постепенным отказом абонентов от использования нескольких sim-карт. Кроме того, ограничения, связанные с карантином, также отразились на снижении продаж в розничной сети.

В то же время абонентская база услуги «Домашний интернет» увеличилась на 9% в сравнении со вторым кварталом 2019 года, и превысила 1 млн пользователей. Также заметно вырос трафик фиксированного интернета.

Капитальные затраты «Киевстар» увеличились во втором квартале 2020 года на 53% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и достигли 1,766 млрд грн. Средства в основном были направлены на строительство 4G сетей для сельской местности и улучшение качества связи. В отчётном периоде оператор подключил к скоростному мобильному интернету более 2 тыс. малых населённых пунктов.

Общий доход компании во втором квартале 2020 года увеличился на 6,8% в сравнении аналогичным периодом предыдущего года – до 6 млрд грн. При этом больше половины дохода составили услуги мобильного интернета. В отчётном периоде «Киевстар» перечислил в бюджет Украины налогов и других платежей на сумму более 2 млрд грн. А за первое полугодие 2020 компания перечислила в госбюджет 4,6 млрд грн.

Ключевые показатели деятельности «Киевстар» во втором квартале 2020 года

Финансовые и операционные показатели (млн грн)2 кв. 20202 кв. 20192 кв 2020/
2 кв 2019		6 мес. 20206 мес. 20196 мес. 2020/
6 мес. 2019
Общий операционный доход6 0095 6246,8%11 96010 75011,3%
Доход от услуг мобильной связи5 5935 2576,4%11 12310 02011,0%
Доход от услуг фиксированной связи38833316,7%77366216,8%
EBITDA4 0753 65611,5%8 1166 88018,0%
Маржа EBITDA67,8%65,0%2,867,9%64,0%3,9
Капитальные расходы1 7661 15253,4%3 1142 13445,9%
Мобильная связь
Общий операционный доход5 5935 2486,6%11 12310 02011,0%
В том числе от услуг передачи данных3 1492 78413,1%6 1535 23817,5%
Абоненты (млн)25,426,2-3,1%25,426,2-3,1%
В том числе мобильного интернета15,915,71,1%15,915,71,1%
ARPU (грн)72669,4%
MOU (мин.)64157112,2%
Использование данных (Мбайт/абонент)5 1603 34554,3%
Фиксированная связь
Общий операционный доход38833316,7%77366216,8%
Операционный доход ШПД25721519,4%50542419,1%
Абоненты ШПД (млн)1,01,09,1%
ARPU ШПД (грн)83769,0%

 

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