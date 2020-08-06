Отчёт «Киевстар»: рост потребления мобильных данных на 54,3%, 1 млн пользователей домашнего интернета, 2 тыс. новых населённых пунктов подключены к сети 4G





Оператор сотовой связи «Киевстар» опубликовал отчёт о финансовых результатах по итогам работы во втором квартале 2020 года.

Отмечается, что во втором квартале 2020 года абоненты «Киевстар» увеличили использование услуг связи и интернета. Так, потребление минут на абонента (MoU) выросло на 12,2% – с 571 во втором квартале 2019 года до 641 во втором квартале 2020 года. В тот же период использование мобильного интернета выросло на 54,3%, до 5,0 ГБ на абонента, в то время как средний доход от абонента (ARPU) увеличился на 9,4%.

Абонентская база «Киевстар» во втором квартале 2020 года составляла 25,4 млн. Тенденция к уменьшению количества активных sim-карт обусловлена негативными демографическими процессами, а также постепенным отказом абонентов от использования нескольких sim-карт. Кроме того, ограничения, связанные с карантином, также отразились на снижении продаж в розничной сети.

В то же время абонентская база услуги «Домашний интернет» увеличилась на 9% в сравнении со вторым кварталом 2019 года, и превысила 1 млн пользователей. Также заметно вырос трафик фиксированного интернета.

Капитальные затраты «Киевстар» увеличились во втором квартале 2020 года на 53% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и достигли 1,766 млрд грн. Средства в основном были направлены на строительство 4G сетей для сельской местности и улучшение качества связи. В отчётном периоде оператор подключил к скоростному мобильному интернету более 2 тыс. малых населённых пунктов.

Общий доход компании во втором квартале 2020 года увеличился на 6,8% в сравнении аналогичным периодом предыдущего года – до 6 млрд грн. При этом больше половины дохода составили услуги мобильного интернета. В отчётном периоде «Киевстар» перечислил в бюджет Украины налогов и других платежей на сумму более 2 млрд грн. А за первое полугодие 2020 компания перечислила в госбюджет 4,6 млрд грн.

Ключевые показатели деятельности «Киевстар» во втором квартале 2020 года