Отчёт «Киевстар»: рост потребления мобильных данных на 54,3%, 1 млн пользователей домашнего интернета, 2 тыс. новых населённых пунктов подключены к сети 4G
Оператор сотовой связи «Киевстар» опубликовал отчёт о финансовых результатах по итогам работы во втором квартале 2020 года.
Отмечается, что во втором квартале 2020 года абоненты «Киевстар» увеличили использование услуг связи и интернета. Так, потребление минут на абонента (MoU) выросло на 12,2% – с 571 во втором квартале 2019 года до 641 во втором квартале 2020 года. В тот же период использование мобильного интернета выросло на 54,3%, до 5,0 ГБ на абонента, в то время как средний доход от абонента (ARPU) увеличился на 9,4%.
Абонентская база «Киевстар» во втором квартале 2020 года составляла 25,4 млн. Тенденция к уменьшению количества активных sim-карт обусловлена негативными демографическими процессами, а также постепенным отказом абонентов от использования нескольких sim-карт. Кроме того, ограничения, связанные с карантином, также отразились на снижении продаж в розничной сети.
В то же время абонентская база услуги «Домашний интернет» увеличилась на 9% в сравнении со вторым кварталом 2019 года, и превысила 1 млн пользователей. Также заметно вырос трафик фиксированного интернета.
Капитальные затраты «Киевстар» увеличились во втором квартале 2020 года на 53% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и достигли 1,766 млрд грн. Средства в основном были направлены на строительство 4G сетей для сельской местности и улучшение качества связи. В отчётном периоде оператор подключил к скоростному мобильному интернету более 2 тыс. малых населённых пунктов.
Общий доход компании во втором квартале 2020 года увеличился на 6,8% в сравнении аналогичным периодом предыдущего года – до 6 млрд грн. При этом больше половины дохода составили услуги мобильного интернета. В отчётном периоде «Киевстар» перечислил в бюджет Украины налогов и других платежей на сумму более 2 млрд грн. А за первое полугодие 2020 компания перечислила в госбюджет 4,6 млрд грн.
Ключевые показатели деятельности «Киевстар» во втором квартале 2020 года
|Финансовые и операционные показатели (млн грн)
|2 кв. 2020
|2 кв. 2019
|2 кв 2020/
2 кв 2019
|6 мес. 2020
|6 мес. 2019
|6 мес. 2020/
6 мес. 2019
|Общий операционный доход
|6 009
|5 624
|6,8%
|11 960
|10 750
|11,3%
|Доход от услуг мобильной связи
|5 593
|5 257
|6,4%
|11 123
|10 020
|11,0%
|Доход от услуг фиксированной связи
|388
|333
|16,7%
|773
|662
|16,8%
|EBITDA
|4 075
|3 656
|11,5%
|8 116
|6 880
|18,0%
|Маржа EBITDA
|67,8%
|65,0%
|2,8
|67,9%
|64,0%
|3,9
|Капитальные расходы
|1 766
|1 152
|53,4%
|3 114
|2 134
|45,9%
|Мобильная связь
|Общий операционный доход
|5 593
|5 248
|6,6%
|11 123
|10 020
|11,0%
|В том числе от услуг передачи данных
|3 149
|2 784
|13,1%
|6 153
|5 238
|17,5%
|Абоненты (млн)
|25,4
|26,2
|-3,1%
|25,4
|26,2
|-3,1%
|В том числе мобильного интернета
|15,9
|15,7
|1,1%
|15,9
|15,7
|1,1%
|ARPU (грн)
|72
|66
|9,4%
|MOU (мин.)
|641
|571
|12,2%
|Использование данных (Мбайт/абонент)
|5 160
|3 345
|54,3%
|Фиксированная связь
|Общий операционный доход
|388
|333
|16,7%
|773
|662
|16,8%
|Операционный доход ШПД
|257
|215
|19,4%
|505
|424
|19,1%
|Абоненты ШПД (млн)
|1,0
|1,0
|9,1%
|ARPU ШПД (грн)
|83
|76
|9,0%