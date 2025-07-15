Отдел графики Xbox ищет новых работников сообщением с плохо сгенерированным ИИ-изображением

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После недавних массовых увольнений в Microsoft, в котором частично обвиняют ИИ, отдел графики Xbox ищет новых работников. Но они не сильно-то и стараются привлечь кандидата.

Несмотря на то, что 9 тысяч сотрудников потеряли рабочие места сейчас компания в поиске новых. Руководитель отдела Xbox Graphics Майк Матсел недавно опубликовал в LinkedIn вакансии для новых инженеров. Однако сделал это с использованием изображения, которое явно сгенерировано ИИ и выглядит некачественно. На картинке изображена женщина за компьютером, что могло бы выглядеть нормально, если бы не экран расположенный на обороте монитора. Параллельно стол выглядит так, будто его забыли дорисовать. Под картинкой добавлено: «Xbox Graphics нанимает».

Сама вакансия касается поиска специалистов по драйверам устройств, производительности GPU или валидации систем. Но многие комментаторы даже не дочитали до деталей — сразу обратили внимание именно на изображение и его качество. Просто довольно забавно, что техногигант ищет новых работников для работы с графикой, когда даже не попытался исправить ошибку.

«Опубликовать это через несколько дней после того, как Microsoft сократила 9 000 сотрудников в сфере разработки игр, при этом использовать изображение, сгенерированное ИИ, где монитор стоит задом наперед… чувак, почувствуй ситуацию», — написал сотрудник Meta.

Некоторые предположили, что все это сделано специально — мол, специально такую кривую картинку опубликовали, чтобы привлечь внимание. Автор сообщения пока никак на это не отреагировал. Можем вспомнить еще один недавний инцидент: топ Xbox посоветовал уволенным работникам искать работу через ИИ.

Источник: LinkedIn