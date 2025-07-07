Новости Неделя ИИ 07.07.2025 в 15:13 comment views icon

Топ Xbox посоветовал уволенным работникам искать работу через ИИ

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Топ Xbox посоветовал уволенным работникам искать работу через ИИ
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Исполнительный продюсер Xbox Game Studios Publishing Мэтт Тернбулл «подливает масла в огонь» после массового сокращения 9 000 работников Microsoft. Эта насмешка напрямую относится к ИИ.

Мэтт Тернбулл призвал уволенных коллег искать поддержки в искусственном интеллекте, чтобы получить ощущение «эмоциональной ясности и уверенности». Разумеется пользователи LinkedIn разнесли его публикацию из-за циничности и негуманности.

Пост, который появился вскоре после очередной волны увольнений в Microsoft, предлагал использовать чат-боты на базе ИИ для уменьшения «эмоциональной и когнитивной нагрузки» после потери работы. Тернбулл приводил примеры промтов, которые помогут создать резюме, составить 30-дневный план восстановления, написать посты в LinkedIn, а также «переосмыслить синдром самозванца».

«Сейчас действительно непростые времена, и если ты переживаешь увольнение или тихо к нему готовишься — ты не один и тебе не придется проходить через это самостоятельно. Ни один ИИ-инструмент не заменит твой голос или твой опыт. Но в моменты, когда не хватает внутренних сил, эти инструменты могут помочь тебе выбраться из ступора быстрее, спокойнее и с большей ясностью», — писал исполнительный продюсер Xbox Game Studios Publishing.

Неуместное сообщение топа Xbox было опубликовано как минимум не вовремя. Призыв просить помощи у ИИ получить работу звучит странно на фоне того, что именно искусственный интеллект часто называют одним из факторов массовых увольнений. Комментарии к сообщению были настолько негативными, что Тернбулл удалил его, но «привкус» остался.

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Удаленный пост исполнительного продюсера Xbox Game Studios Publishing Мэтта Тернбулла об ИИ и поиске работы

Критики говорят, что такая «поддержка» не только безразлична к людям, потерявшим инструмент заработка, но и оскорбительна. Вместо живой помощи людям советуют обратиться к той самой технологии, которая частично вытеснила их с рынка. Речь идет не только о резюме или самопрезентации — эмоциональная поддержка после увольнения требует реальных людей, а не интерфейсов. К тому же сеть заполонили тысячи историй, когда люди начинали буквально сходить с ума или грезить о собственной избранности через чат-ботов. Даже OpenAI наняла психиатра, чтобы изучать, как пользователи теряют адекватность. А Meta идет другим путем — создает ИИ-друзей, что грозит усугубившимся ощущением одиночества.

Ситуация еще более напряженная, учитывая то, что Microsoft в этот же период инвестирует миллиарды в развитие ИИ-инфраструктуры. И фактически, предлагает заменить человеческий контакт автоматизированным алгоритмом, который стал причиной их вытеснения с рынка труда.

Источник: The Verge

Неделя ИИ на ITC.ua при поддержке

На ITC.ua Неделя ИИ. Мы исследуем, как именно ИИ улучшает жизнь миллионов людей прямо сейчас и что ждет нас в будущем. Партнер проекта – компания Favbet Tech, которая активно интегрирует ИИ в свои продукты.

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