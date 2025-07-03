Новости IT-бизнес 03.07.2025 в 11:37 comment views icon

Microsoft уволила 9 000 работников — почти 50% в студиях Xbox

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Microsoft уволила 9 000 работников — почти 50% в студиях Xbox

2 июля Microsoft объявила об увольнении 9 000 работников — это примерно 4% общей численности компании. Почти половина этих сокращений пришлась на игровое подразделение.

Накануне ходили слухи о массовых увольнениях, и вот их понесли Xbox Game Studios, ZeniMax, Blizzard, Turn 10, Rare и другие команды. Одно из самых громких решений — полное закрытие студии The Initiative, которая работала над перезапуском Perfect Dark. Закрытую ныне студию создали в 2018 году из ветеранов индустрии, включая Даррелла Галлахера, известного благодаря Tomb Raider. После семи лет разработки, партнерства с Crystal Dynamics и показа геймплея на Xbox Showcase 2024, проект свернули.

Кроме этого, компания отменила Everwild (новую игру от Rare) и MMO Blackbird от ZeniMax Online, которую разрабатывали еще с 2018 года как преемника The Elder Scrolls Online. Вместе с тем закрыто несколько неанонсированных проектов. Также подтверждены масштабные сокращения в других командах, в частности:

  • Turn 10 — уволен около 50% команды, которая работала над Forza Motorsport;
  • Blizzard — сокращения коснулись нескольких подразделений;
  • Raven Software (Call of Duty) — подтверждена волна увольнений;
  • ZeniMax Europe — сообщается о сокращениях в европейских офисах.

Хотя сокращение больше всего задело игровое направление, Microsoft отметила, что Xbox — не основная жертва. По их данным, игровое подразделение потеряло менее половины из уволенных работников, а остальное пришлось на другие направления. Microsoft подчеркнула, что несмотря на сокращения, в разработке остается более 40 игровых проектов.

В то же время стало известно о нескольких добровольных выходах. Студию Rare покинул Грегг Мейлз — режиссер Banjo Kazooie и Sea of Thieves. Также из компании ушел многолетний директор The Elder Scrolls Online и глава ZeniMax Online Studios Мэтт Фриор.

Параллельно с этим, в интернете появились слухи, что босс Microsoft Gaming Фил Спенсер может уйти в отставку после запуска нового поколения Xbox, а его место займет Сара Бонд. Однако официальный представитель Microsoft заявил The Verge, что «Фил не собирается уходить на пенсию в ближайшее время».

Компания заявляет, что работает с пострадавшими сотрудниками, предоставляет выходные выплаты и предлагает приоритет при подаче на новые вакансии внутри Xbox Gaming. Отметим, что полтора месяца назад Microsoft уволила более 6 000 человек в пользу ИИ, что стало самым большим сокращением с 2023 года. Но теперь компания превысила число на треть.

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Источник: Games Radar / Games Industry

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