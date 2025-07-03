Microsoft уволила 9 000 работников — почти 50% в студиях Xbox

2 июля Microsoft объявила об увольнении 9 000 работников — это примерно 4% общей численности компании. Почти половина этих сокращений пришлась на игровое подразделение.

Накануне ходили слухи о массовых увольнениях, и вот их понесли Xbox Game Studios, ZeniMax, Blizzard, Turn 10, Rare и другие команды. Одно из самых громких решений — полное закрытие студии The Initiative, которая работала над перезапуском Perfect Dark. Закрытую ныне студию создали в 2018 году из ветеранов индустрии, включая Даррелла Галлахера, известного благодаря Tomb Raider. После семи лет разработки, партнерства с Crystal Dynamics и показа геймплея на Xbox Showcase 2024, проект свернули.

Кроме этого, компания отменила Everwild (новую игру от Rare) и MMO Blackbird от ZeniMax Online, которую разрабатывали еще с 2018 года как преемника The Elder Scrolls Online. Вместе с тем закрыто несколько неанонсированных проектов. Также подтверждены масштабные сокращения в других командах, в частности:

Turn 10 — уволен около 50% команды, которая работала над Forza Motorsport;

Blizzard — сокращения коснулись нескольких подразделений;

Raven Software (Call of Duty) — подтверждена волна увольнений;

ZeniMax Europe — сообщается о сокращениях в европейских офисах.

Nearly 50% of staff at Forza Motorsport studio Turn 10 has been laid off, as per source shared via Jason Schreier. According to total employee estimates that could be anywhere between 100-150 people. pic.twitter.com/zQAi1uQheZ — MauroNL (@MauroNL3) July 2, 2025

Хотя сокращение больше всего задело игровое направление, Microsoft отметила, что Xbox — не основная жертва. По их данным, игровое подразделение потеряло менее половины из уволенных работников, а остальное пришлось на другие направления. Microsoft подчеркнула, что несмотря на сокращения, в разработке остается более 40 игровых проектов.

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В то же время стало известно о нескольких добровольных выходах. Студию Rare покинул Грегг Мейлз — режиссер Banjo Kazooie и Sea of Thieves. Также из компании ушел многолетний директор The Elder Scrolls Online и глава ZeniMax Online Studios Мэтт Фриор.

Параллельно с этим, в интернете появились слухи, что босс Microsoft Gaming Фил Спенсер может уйти в отставку после запуска нового поколения Xbox, а его место займет Сара Бонд. Однако официальный представитель Microsoft заявил The Verge, что «Фил не собирается уходить на пенсию в ближайшее время».

EXCLUSIVE: Phil Spencer will be retiring from his role as CEO of Microsoft Gaming after the launch of the next generation Xbox. Phil Spencer is working closely with Sarah Bond and her team to ensure a smooth transition for her take over as CEO of Microsoft Gaming once he… pic.twitter.com/LDqB4BW8ER — Hope (@TheGhostOfHope) July 2, 2025

Компания заявляет, что работает с пострадавшими сотрудниками, предоставляет выходные выплаты и предлагает приоритет при подаче на новые вакансии внутри Xbox Gaming. Отметим, что полтора месяца назад Microsoft уволила более 6 000 человек в пользу ИИ, что стало самым большим сокращением с 2023 года. Но теперь компания превысила число на треть.

Источник: Games Radar / Games Industry