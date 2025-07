Microsoft уволила 9 000 работников — почти 50% в студиях Xbox

2 июля Microsoft объявила об увольнении 9 000 работников — это примерно 4% общей численности компании. Почти половина этих сокращений пришлась на игровое подразделение.

Накануне ходили слухи о массовых увольнениях, и вот их понесли Xbox Game Studios, ZeniMax, Blizzard, Turn 10, Rare и другие команды. Одно из самых громких решений — полное закрытие студии The Initiative, которая работала над перезапуском Perfect Dark. Закрытую ныне студию создали в 2018 году из ветеранов индустрии, включая Даррелла Галлахера, известного благодаря Tomb Raider. После семи лет разработки, партнерства с Crystal Dynamics и показа геймплея на Xbox Showcase 2024, проект свернули.

Кроме этого, компания отменила Everwild (новую игру от Rare) и MMO Blackbird от ZeniMax Online, которую разрабатывали еще с 2018 года как преемника The Elder Scrolls Online. Вместе с тем закрыто несколько неанонсированных проектов. Также подтверждены масштабные сокращения в других командах, в частности:

Nearly 50% of staff at Forza Motorsport studio Turn 10 has been laid off, as per source shared via Jason Schreier.

According to total employee estimates that could be anywhere between 100-150 people. pic.twitter.com/zQAi1uQheZ

— MauroNL (@MauroNL3) July 2, 2025