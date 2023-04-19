Ответ Байдену – Европа одобрила собственный «Закон о чипах», где предусмотрено €43 млрд государственных и частных инвестиций для развития отрасли

Европейский закон о чипах (European Chips Act) направлен на то, чтобы помочь блоку конкурировать с США и Азией в технологическом плане, а также обеспечить контроль над отраслью.

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В феврале прошлого года Еврокомиссия одобрила закон, а 18 апреля 2023 года его предварительно согласовали Парламент ЕС и 27 стран-членов. В заявлении они сказали, что цель новых правил – удвоить долю ЕС на мировом рынке полупроводников с 10% до 20% к 2030 году.

О чем говорится в документе?

Европейский закон о чипах предусматривает привлечение государственных и частных инвестиций в размере 43 миллиардов евро и направлен на обеспечение цепочек поставок, предотвращение дефицита полупроводников в будущем и привлечение инвестиций в отрасль.

Основные цели закона:

Создание большого потенциала и инноваций

Убеждение в самодостаточности ЕС

Подготовка ЕС к возможным будущим кризисам поставок

Согласно заявлению Европейской комиссии, 6,2 млрд евро государственных средств предусмотрено для содействия индустриализации инновационных технологий, создания центров компетенции для развития навыков и обеспечения доступа к финансированию. Это, в свою очередь, будет стимулировать к инвестициям в производственные мощности и обеспечит основу для строительства профильных заводов в ЕС.

Государства-члены будут также координировать мониторинг поставок и прогнозирование любого дефицита, сообщила комиссия. Сообщается, что с момента первого объявления о законопроекте в прошлом году инвестиционные планы для промышленного внедрения уже достигли 90-100 миллиардов евро государственных и частных обязательств.

Почему это важно?

Микросхемы – это фактически «мозг» электронных устройств. Они используются во всем: начиная от смартфонов и игровых консолей и заканчивая автомобилями и холодильниками.

Полупроводниковая отрасль и цепочки поставок в большинстве своем сосредоточены в Восточной Азии и стали острой проблемой для мировых правительств после того, как глобальный дефицит привел к проблемам с поставками для крупных автопроизводителей и производителей электроники. А пандемия Covid-19 еще больше проявила их чрезмерную зависимость от производителей полупроводниковых компонентов из Тайваня и Китая (тайваньский TSMC — крупнейший производитель микросхем на сегодня).

Европа теперь пытается контролировать большую часть своих цепочек поставок, чтобы уменьшить зависимость от иностранных игроков на рынке. Этот шаг также является частью инициативы ЕС по достижению так называемого «цифрового суверенитета».

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Помощь со стороны

В то же время, блок понимает, что сам не сможет достичь такого наращивания производства (поскольку европейских производителей чипов фактически не существует) и планирует привлечь иностранные компании — в том числе американскую Intel, которая увеличивает свои инвестиции и выделила более 33 миллиардов евро на развитие производства микросхем в Европе (британские производители чипов угрожали покинуть страну, если правительство Великобритании не предоставит подобную поддержку).

Однако Европа является домом для титана в области полупроводников – голландской фирмы ASML. Ее ультрафиолетовые литографические машины используются для гравировки микроскопических элементов на кремниевых пластинах. Однако собственных микросхем компания не производит.

В августе 2022 года президент США Джо Байден подписал закон CHIPS and Science Act, выделяющий $280 млрд на развитие американской IT-отрасли. Среди прочего документ предусматривает финансирование в размере $52 млрд для стимулирования производства полупроводников в США.

Источник: CNBC